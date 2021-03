DOC/ Primarul unei comune din Ialoveni și-a angajat fratele, fiica și ginerele în calitate de șoferi la Primărie, pentru că nu erau doritori

Primarul comunei Zâmbreni, r. Ialoveni, Daniel Țonu și-a angajat la primărie fratele, fiica și ginerele – toți în calitate de șoferi, iar la un moment dat funcția fratelui edilului a fost comasată cu cea de curier. Întrucât a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, edilul riscă să fie revocat din funcție și să nu mai dețină o funcție publică sau de demnitate publică, pentru o perioadă de 3 ani, cu înscrierea în Registrul Interdicțiilor al ANI.

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat că primarul comunei Zâmbreni, r. Ialoveni, și-a angajat la primărie mai multe rude. Edilul motivează că în perioada anilor 2009 – 2020 primăria nu a dispus de automobil de serviciu și a folosit mașina soției sale – Lada Calina, în baza unui contract de arendă. Pe cazul arendei acestui automobil, edilul s-a ales cu un act de constatare din partea ANI, care în prezent este în proces de judecată.

Cât privește angajarea fiicei și ginerelui în calitate de șoferi, Daniel Țonu motivează asta prin faptul că automobilul Lada Calina se defecta destul de des și că din acest motiv, dar și din faptul că leafa stabilită de consiliu pentru funcția de șofer era sub limita necesităților de existență, nu a găsit doritori de a se angaja în această funcție.

„Deoarece automobilul de serviciu Lada Calina, în mare parte a fost folosit de mine în calitate de primar, am avut necesitatea ca să mă folosesc în scop de serviciu și în zilele de odihnă și în zilele de sărbătoare și în timpul nopții la diferite chemări ale cetățenilor comunei, la incendii, inundații și alte cazuri care nu alegeau timpul”, motivează edilul.

„Din acest motiv și din faptul că leafa stabilită de consiliu pentru funcția de șofer era sub limita necesităților de existență, nu am găsit doritori de a se angaja în acea funcție. Din acest motiv și din faptul că automobilul Lada Calina se defecta foarte des, iar reparația nu aparținea Primăriei, era necesară folosirea unui alt automobil, de care de multe ori am apelat la serviciul automobilului personal al ginerelui și fiicei, fără careva contract de arendă”, mai spune edilul.

Cât privește angajarea fratelui său, Țonu spune că acesta a fost angajat printr-o dispoziție semnată de vice-primar și că cererea de demisie a acestuia a intervenit la inițiativa sa.

„Nu eu l-am angajat pe fratele meu, iar conform deciziei consiliului comunal Zâmbreni, această funcție a fost lichidată. La propunerea mea urma să își găsească un alt loc de muncă, din acest motiv am modificat dispoziția (cu privire la cumularea funcției de curier și șofer – n.r.). Cererea de demisie a fratelui a intervenit la inițiativa mea. Acesta a demisionat la 27 ianuarie 2021”, a mai spus edilul.

ANI însă a indicat că edilul a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese.

Dacă actul emis de ANI va rămâne definitiv, inspectorul de integritate va sesiza autoritatea competentă pentru revocarea primarului din funcție.

Acesta riscă să nu mai dețină o funcție publică sau de demnitate publică, pentru o perioadă de 3 ani, cu înscrierea în Registrul Interdicțiilor al ANI.

Daniel Țonu este cel mai longeviv primar din R. Moldova. Acesta se află la șefia primăriei de peste 28 de ani.