DOC Patru ani de închisoare pentru un bărbat care a lovit un polițist la Bălți. Motivul: oamenii legii demontau un cort al unui partid politic

Un bărbat care a intervenit violent atunci când oamenii legii strângeau un cort amplasat în Bălți, de partidul Renaștere, la începutul lunii august, a fost condamnat la patru ani de închisoare. Judecătoria Chișinău a pronunțat sentința luni, 28 august.

Bărbatul, care a fost eliberat din penitenciar la sfârșitul anului 2022, după ce a ispășit o pedeapsă pentru circulația ilegală a drogurilor, va executa doi ani din pedeapsă în penitenciar de tip semiînchis, iar ceilalți doi cu suspendare. Acesta a fost recunoscut vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 349 al.(2) lit. a) Cod Penal – ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra unei persoane cu funcţie de răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplineşte datoria obştească.

Potrivit hotărârii instanței, pe 4 august, în timp ce polițiștii documentau o contravenție în temeiul art. 364 alin. (10) din Codul contravențional – producerea, distribuirea, furnizarea și/sau difuzarea publicității politice care nu întrunește condițiile Legii nr. 62/2022 cu privire la publicitate și ale Codului electoral nr. 325/2022, bărbatul „a amenințat colaboratorii de poliție prezenți la fața locului cu nimicirea unui automobil de serviciu al poliției, iar când aceștia au intervenit pentru a sista acțiunile sale, intenționat, a lovit cu piciorul în ușa dreaptă din spate a automobilului de serviciu al angajaților de poliție”.

În plus, „urmărind scopul sistării activității și aplicarea de violență periculoasă față de persoana cu funcție de răspundere, manifestând o vădită lipsă de respect față de subofițerul superior al Serviciului patrulare al Inspectoratului de poliție Bălți (…), ce era încadrat în serviciu, a aplicat față de acesta, care este persoană cu funcție de răspundere, violență periculoasă pentru viața sau sănătatea persoanelor și anume fiind plasat pe bancheta din spate a mijlocul de transport de serviciu menționat, a lovit de câteva ori cu picioarele în regiunea pieptului pe (…), iar una din lovituri accentuate cu piciorul, cauzându-i, potrivit raportului de expertiză judiciară din 05.08.2023, fractura corpului osului sternal fără deplasare”, se mai menționează în decizia judecătoriei.

Acesta și-a recunoscut vinovăția, dar a declarat, în timpul ședințelor de judecată, că nu i-a fost explicat motivul reținerii.

„Cineva din persoanele civile își exprima dezacordul pentru faptul că poliția a demontat cortul. Eu m-am apropiat și am întrebat de poliție de ce demontează cortul. Eram aproape de polițist. Eu mi-am expus părerea. Apoi am auzit că cineva din polițiști au arătat spre mine și au spus să mă ia. Ulterior m-au luat forțat în mașină, fără sa-mi lămurească motivul. La cerința polițistului de a urca în mașină și de a merge la sediul poliției, am refuzat, am opus rezistență fizică. La fel a fost folosit gaz lacrimogen împotriva mea. În momentul opunerii de rezistență admit că am lovit vreun polițist și i-am deteriorat ceva bunuri”, a declarat condamnatul.