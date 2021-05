Declarație ZdG: Pierdem 200.000 de lei, dar păstrăm comunitatea

ZdG a declarat recent că va accepta publicitate electorală, cu excepția partidelor conduse de persoane cu dosare penale. Peste 10 zile redacția se vede nevoită să refuze completamente publicitatea politică, deoarece integritatea politicienilor e tot mai greu de verificat, iar pe lângă problemele penale ale unor lideri politici, o mulțime dintre politicienii înscriși în cursa electorală au probleme etice, care contravin valorilor comunității ZdG.

La 14 mai Ziarul de Gardă a făcut public regulamentul cu privire la plasarea publicității preelectorale și electorale în campania alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.

Prin acest regulament, redacția anunța că va refuza publicitatea partidelor care au în frunte lideri cu probleme penale, verificând CV-urile primelor persoane din partid.

Pe de o parte, regulamentul privind publicitatea electorală a fost remis partidelor politice, pe de alta reporterii ZdG au trimis instituțiilor de anchetă solicitări de informații privind dosarele deschise pe numele conducătorilor de partide. Ceea ce a urmat ne-a pus în dificultate: instituțiile publice nu s-au grăbit să ne răspundă la solicitările cu privire la dosarele de corupție, iar unii lideri politici despre care se știa că au dosare de corupție s-au grăbit să ne ceară contracte de publicitate. Mai rău, mulți dintre cei înscriși în competiția electorală au în CV-uri diverse controverse, inclusiv acțiuni și declarații ce contravin valorilor ZdG: anti-corupție și respect pentru drepturile omului.

Cât câștigăm? Cât pierdem?

Deși am încercat să dăm curs unor publicități electorale, o parte din comunitatea ZdG a reacționat neprietenos la mesajele publicitare, pe care le-au calificat manipulatoare și nesincere. Problema a fost discutată în cadrul colegiului redacțional. Au fost puse pe cântar cele două mari necesități redacționale: banii pe care îi putem câștiga în electorală și de care avem mare nevoie și reputația profesională și respectul cititorilor, fără de care o redacție liberă nu poate exista.

Potrivit estimărilor, spațiile destinate publicității electorale ar fi trebuit să ne aducă circa 200.000 lei în această campanie, ținând cont de solicitările prealabile de publicitate pe care le-am primit și de perioada electorală de minim 6 săptămâni. Sunt bani importanți pentru redacție, ne-ar fi ajuns să plătim o bună parte din salarii, sau chiria pentru câteva luni sau să mai procurăm echipamentele necesare. Dar acești bani din publicitate ne-ar fi cauzat și pierderi: oameni nemulțumiți, mesaje critice, persoane care se dezabonează de la ZdG, persoane care ar fi vrut să se aboneze dar renunță, donatori care ar fi vrut să susțină ZdG dar să renunțe, din cauza că nu vor să vadă politicieni cu probleme de integritate care mint cititorii ZdG. Pierderile pot lua forma de avalanșă: tot mai mulți nemulțumiți, mai puțini cititori, mai puține donații, mai mult timp consumat de redacție ca să discute pe interior, pentru încurajări reciproce, dar și timp pentru a răspunde la criticile audienței.

Decizia a fost neplăcută, dar fermă. ZdG a decis să nu accepte niciun fel de publicitate electorală, pentru a proteja și a menține curat spațiul informațional al comunității noastre. Vom pierde 200.000 de lei, dar nu vom pierde timpul cititorilor și timpul nostru.

În acest an ZdG împlinește 17 ani, și an de an, avem scopul să mărim veniturile redacției, pentru a mări salariile reporterilor, dar și pentru a mări rezistența financiară a redacției. La moment, ZdG depinde foarte mult de granturile instituțiilor străine, doar 25% din veniturile redacției provenind din abonamente, publicitate sau servicii. Mai mult decât atât, atunci când depunem dosarele la concursurile de granturi, suntem deseori întrebați dacă avem un plan de măsuri de a crește veniturile redacției din surse non-granturi și de fiecare dată promitem să facem eforturi, iar în acest an am declarat că vom munci pentru obținerea publicității electorale.

Ce trebui să facă statul? Ce pot face cetățenii?

Într-un stat în care persoane cu dosare penale sunt admise în campania electorală și în Parlament, inclusiv de către instituțiile de anchetă și judiciare, dar și de către cele electorale, piața publicitară trebuie declarată la fel de capturată ca și instituțiile, iar reporterii și redacțiile independente – victime ale acestui stat capturat: pe de-o parte trebuie să muncim tot mai mult ca să dezvăluim corupția, pe de alta – trebuie să renunțăm la banii partidelor și politicienilor, deoarece ar putea fi banii furați de la cetățenii de rând pentru care muncim.

ZdG a decis să renunțe la publicitatea politică, să își asume aceste pierderi de câteva sute de mii de lei, dar nu renunță la munca de investigație și de informare. Nu renunțăm nici la publicitatea economică sau la donații. Dacă cunoașteți afaceri curate care vor să se promoveze – ZdG e o soluție bună, fiind cel mai popular ziar de limbă română, iar pagina web fiind în top 10 proiecte media cele mai populare în R.Moldova. Dacă vreți să încurajați redacția prin creșterea numărului de abonați, puteți dona abonamente, dacă doriți să deveniți patron al ZdG – e mai simplu ca niciodată.

De asemenea, ZdG roagă comunitatea, pe fiecare cititor în parte, să distribuie informații și mesaje pentru a descuraja corupția electorală, dar și să punem împreună presiune asupra instituțiilor să nu admită corupți în listele electorale, în legislativ, iar banii cheltuiți de către entitățile politice în campanii să fie transparenți și etici.