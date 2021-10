Declarațiile ex-ministrului de Interne Jizdan în legătură cu acuzațiile aduse de Petic privind falsificarea dosarului în care fostul polițist de frontieră a fost acuzat de viol

Ex-ministrul Afacerilor Interne Alexandru Jizdan susține că declarații făcute de fostul angajat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Gheorghe Petic, prin care îl acuză că în perioada în care era ministrul de Interne ar fi participat la fabricarea dosarului în care Petic a fost acuzat de viol, sunt nefondate și „se repetă de ani de zile”.

Solicitat de ZdG Alexandru Jizdan a declarat că respinge acuzațiile aduse de Gheorghe Petic în adresa lui și le-a calificat drept nefondate întrucât, potrivit lui Jizdan, „de ani de zile Petic îl acuză pe acest subiect cu aceleași declarații”. În context, fostul ministru de Interne a mai menționat că își dorește ca investigațiile procurorilor să demonstreze daca are sau nu dreptate Gheorghe Petic atunci când îl acuză că Jizdan împreună cu foști și actuali angajați ai Ministerului de Interne ar fi participat la fabricarea dosarului în care Petic a fost acuzat de viol.

„Eu mi-aș dori totuși ca investigația să arate dacă are Petic dreptate sau nu. Eu consider că Gheorghe Petic în timp a început a crede în fanteziile lui și așa eu în timp am devenit parte componentă la niște învinuiri la care n-am absolut nici o treabă. Resping aceste acuzații absolut nefondate și mi-aș dori ca într-un final să se convingă atât Gheorghe Petic cât și cei care-l urmează în comentarii și să fie pus punct pe subiectul ăsta. Sunt deja ani de zile de când el mă acuză pe subiectul ăsta și declară una și aceeași. Pe perioada mandatului meu au fost mulți oameni care au declarat multe și mărunte și cred că este o prostie să mergi și să recurgi la niște falsuri în dosare pentru a pedepsi niște opinii. Acum au recurs la aceste rețineri și așteptăm ce o să zică investigația, dar eu vă zic cu certitudine că nu am avut nici o implicare în cazul dat”, a declarat Alexandru Jizdan.