De la concediu de odihnă anual, la concediu medical. Pretora sectorului Ciocana, cercetată pentru fapte de corupție, și-a luat concediu în avans și pentru 2022. Școlnic: „Care este problema?”

Pretora sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, care este cercetată pentru fapte de corupție în stare de libertate, și-a luat concediu medical, la câteva zile după ce a beneficiat de un concediu de odihnă anual de 33 de zile. Ziarul de Gardă a intrat în posesia unei dispoziții privind acordarea concediului de odihnă anual pretorei sectorului Ciocana, semnată de viceprimarul Ilie Ceban. Potrivit documentului, Sinilga Școlnic și-a luat concediu în avans, inclusiv pentru anul 2022.

Solicitată de ZdG, Sinilga Școlnic ne-a confirmat că după ce a ieșit din concediul de odihnă anual, care a expirat pe 9 iulie, curent, acum se află în concediu medical din „motive personale”.

Potrivit dispoziției, pretora sectorului Ciocana a solicitat concediu pentru perioada 11 aprilie 2021 – 10 aprilie 2022. În perioada 7 iunie – 9 iulie, Școlnic a beneficiat de concediu de odihnă anual.

ZdG a contactat-o telefonic pe Sinilga Școlnic pentru o reacție la acest subiect, pretora sectorului Ciocana ne-a confirmat că se află în concediu medical.

Întrebată când își va relua activitatea în cadrul Preturii sectorului Ciocana, aceasta ne-a spus că va ieși la muncă imediat după ce va ieși din concediu medical, fără a preciza o dată.

„Eu nu pot să vă spun, depinde cum derulează starea de sănătate. Care este problema, de ce așa insistent mă întrebați? Eu mi-am luat concediile pe care nu le-am folosit anii anteriori. Am avut COVID, am stat în reanimare și am avut intervenție chirurgicală ginecologică în primăvară. Am urmări grave de la COVID care, vă spun sincer, că am fost și pe lumea cealaltă (…). Eu în campania electorală, scrutin parlamentar nu am lucrat absolut deloc. Eu, la moment, pun accent pe sănătate. Toată familia mea a fost bolnavă de COVID. Eu am stat cu soțul o lună de zile în spital și copiii au stat acasă (…)”, a menționat Școlnic.