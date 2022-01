De ce ZdG costă 6 lei? Ce facem cu ei? Planul B

La începutul anului 2022 echipa ZdG împreună cu comunitatea sa de cititori au reușit o performanță nouă, unică, extraordinară: avem un tiraj de 14565 exemplare și suntem cel mai abonat ziar din Republica Moldova. E o performanță la care nu am sperat în 2004, atunci când ne-am lansat, nici în ceilalți ani de muncă grea care au urmat. Dar marile succese nu anulează și provocările, care sunt pe ordinea zilei în fiecare zi.

Am încercat să ținem prețurile pentru un abonament cât mai joase posibil, căci avem un mare respect pentru intelectualii pensionari, care țin să citească un ziar, orice nu s-ar întâmpla. Avem 24 de pagini, în care încercăm să punem texte bune și diverse. Dar apare o întrebare, care ni se adresează tot mai des: de ce avem atâtea pagini de anunțuri? Oamenii au abonat, probabil, să citească mai multe articole interesante și mai puține publicități.

Încercăm să explicăm. Deci, în acest an am atins noi culmi, avem 13955 abonați în ianuarie 2022 (pentru februarie 2022 sunt și mai multe abonamente). Reiese că avem mai mulți bani din abonamente. Ce facem cu ei? Dacă împărțim costul unui abonament anual la fiecare număr, reiese că fiecare a plătit între 3,61 lei și 5,50 lei pentru ediția tipărită din fiecare joi. Cei care cumpără ziarul la chioșc, plătesc 6 lei. Dar exemplarele vândute reprezintă doar 2% din tirajul total. În tabelul alăturat explicăm cifrele privind banii veniți din abonări per ediție.

Deci redacția primește de la fiecare abonat o sumă între 5 bani și 1,94 lei și câte 2,44 lei de la o persoană care cumpără joia ziarul la chioșc. Din acești bani trebuie să acoperim minim 8 capitole de cheltuieli: salarii + taxe; chirie oficiu; facturile de la birou (gaze, curent, apă); transport și combustibil; telefonie, internet; echipamente și softuri; costuri pentru baze de date; avocați pentru procesele judiciare; dar și alte cheltuieli, uneori prevăzute, alteori neprogramate.

De exemplu, începutul acestui an a venit cu o veste neplăcută – s-a scumpit iar hârtia de ziar cu 30%. În plus, ca și pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova, avem de plătit mai mult pentru gaze, pentru carburanți, pentru întreținerea oficiului. Și salariile reporterilor se devalorizează, și ar trebui să luăm această dificultate în calcul.

La ZdG suntem 25 de angajați permanenți și câteva persoane part-time. Pe lângă ziarul în varianta tipărită care apare în fiecare joi, echipa ZdG menține pagina web unde plasăm știri în fiecare oră, de la 7-8 dimineața până la 10-12 noaptea. În fiecare zi, inclusiv sâmbetele și duminicile. Mai avem pagini pe Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Telegram. E nevoie de oameni și pentru aceste munci. Mai facem și reportaje video săptămânal, foarte necesare dar care implică costuri.

Cred că nu trebuie să menționăm o dată în plus că jurnalismul de la ZdG e special, e de investigații, urmărește tot ce se întâmplă cu justiția, cu banii publici, cu corupții, cu hoții de țară, cu încălcarea drepturilor omului. E cel mai dificil gen de jurnalism posibil. Dar și cel mai scump.

Am relatat toate aceste cifre despre activitatea noastră, ca să ne punem împreună niște întrebări: cât costă de fapt ZdG? E bine ca ZdG să țină abonamentele la preț mic ca să le poată abona și oamenii cu venituri mai mici? E bine ca informațiile despre corupți și injustiție să fie cât mai accesibile pentru toți oamenii și să fie plasate gratuit pe pagina web? Dar reporterii care îndeplinesc această muncă dificilă cât de bine ar trebui plătiți?

Este evident că banii din abonamente nu pot acoperi toate cheltuielile redacției. Ca să ne acoperim toate cheltuielile, un cititor ar trebui să plătească pentru un ziar aproximativ 17,70 lei, iar un abonament anual să fie de peste 800 de lei.

Redacția ZdG ține foarte mult la abonații ediției tipărite, și în general la oamenii simpli, care au muncit toată viața, fie la școală, la spital sau pe câmpuri, care au construit familii, sate, orașe și au contribuit la acest prezent al statului, așa cum e el. Redacția este foarte recunoscătoare oamenilor care ne aleg, care vor să citească, să cunoască, să fie informați, ca împreună să construim un viitor mai bun pentru toți.

De aceea, încercăm să adunăm banii necesari din diferite surse. Pe deoparte, accesăm granturi, atunci când e posibil. Dar nu există niciodată nicio garanție că dosarele depuse și solicitările de granturi vor fi acceptate. Granturile sunt, în general, banii din taxele oamenilor din statele care și-au construit o democrație, și care au decis să ajute și statele cu situații dificile să avanseze. Dar nu ne e nimeni dator, e doar voința și posibilitatea lor, atunci când decid ei. Săptămâna trecută, de exemplu, am primit un refuz de la un donator de granturi care părea să aprecieze foarte mult valorile și rezultatele ZdG. Dar argumentul lor a fost că ZdG e deja foarte vestit, are un bun nume și ar trebui să fie un business viabil.

Deci, uneori există granturi, uneori nu. Dar corupția nu așteaptă, despre asta trebuie să scriem în fiecare zi. Nici cu publicitatea nu e simplu. Nu există prea mulți doritori de a plasa publicitate în ZdG, iar uneori, publicitatea oferită nu corespunde drepturilor cititorilor (nu putem accepta publicitate despre oferte manipulatorii, mincinoase care ar pune în pericol siguranța sau sănătatea oamenilor).

În ediția tipărită plasăm câteva pagini de anunțuri judiciare. Pentru noi e cea mai curată formă de publicitate. E o informație juridică, nu mințim pe nimeni. Chiar și așa, unii dintre cititorii noștri spun că nu e nevoie de aceste pagini cu anunțuri, căci pare un spațiu de ziar care nu folosește cititorilor. Plasăm unele anunțuri publicitare și pe site, dar deocamdată e dificil. Pe deoparte, oamenilor nu le plac aceste anunțuri, pe de altă parte publicitatea e destul de puțină ca să ne permită să acoperim costurile.

Știm că țineți la noi și veți accepta paginile de anunțuri, sau alte publicități. Știm că unii dintre Dvs ar vrea să facă ceva mai mult pentru noi, ca să rezistăm împreună. Noi ne-am făcut un plan de supraviețuire, pentru că vrem să servim interesul public și să luptăm în continuare împotriva corupției. Dacă vă regăsiți în acest plan, vă rugăm să participați.

PLANUL A: Ne ținem cumva pe linia de plutire.

Dacă ați abonat ediția tipărită, să știți că primim de la Dvs de la 5 bani la 2,44 lei și pentru asta vă mulțumim; Dacă veți încuraja și pe alții să aboneze, vom primi un pic mai mulți bani; Dacă puteți dona un abonament, un om va primi de citit, iar noi vom primi niște bănuți la buget. În paralel, căutăm orice surse de finanțare să supraviețuim, dar ne chinuim permanent din cauza incertitudinilor.

4. PLANUL B: O ÎNȚELEGERE SERIOASĂ CU COMUNITATEA

Există oameni care citesc ZdG pe gratis pe internet, sau plătesc un abonament tipărit, dar în paralel, ne susțin cu o sumă lunară de la 2 la 20 de dolari. Acești oameni contribuie nu doar la reziliența ZdG, dar și la independența noastră. În prezent avem 180 de donatori care ne oferă împreună 1100 dolari lunar, reieșind în mediu câte 6 dolari pe lună. Ca să devenim total independenți de granturi și de publicitate, ar fi necesar să avem o comunitate de 9345 de mici donatori cu câte 6 dolari lunar. E mult? Dacă comparăm cifra de 180 cu 9345 – e enorm. Dar dacă avem totuși 14000 de abonați la ediția tipărită și 100.000 de persoane care apreciază pagina noastră de Facebook, cifra de 9345 de donatori lunari a câte 100 de lei nu pare imposibilă. Dacă vreți să susțineți ZdG, intrați pe Patreon. Spuneți și altora.

5. PLANUL C: O STRATEGIE CU LUMEA AFACERILOR.

În țările dezvoltate, ziarele și redacțiile trăiesc și se dezvoltă din publicitate. Timp de 17 ani ZdG a avut o relație sobră cu publicitatea, din cauza că multe businessuri erau implicate în cazuri de corupție și de colaborare cu mafiile de la guvernare. Nu ar fi rău să încercăm un plan de colaborare cu comunitatea de afaceri care împărtășește valorile noastre etice. La moment, un contract de publicitate ne oferă în mediu 500 de lei lunar, având o cifră medie de 12-15 astfel de contracte. Businessul e cel mai neînsemnat participant în dezvoltarea ZdG, acesta a fost prețul principiilor noastre etice și al neîncredereii reciproce. La asta urmează să muncim.

Noi credem în puterea comunității ZdG, care a fost alături de noi timp de 17 ani și care a demonstrat în permanență un succes uimitor: s-a extins și a făcut ca ZdG să devină cel mai abonat ziar! Vă felicităm și vă mulțumim!

Alina Radu, directoare Aliona Cenușă, manageră finanțe

