Cititorul de gardă Pacientul Marcel Lemnaru vs. directorul de spital Gheorghe Cornea

Marcel Lemnaru este un tânăr utilizator de scaun cu rotile. Este orfan de părinți și a crescut la un internat. După atingerea majoratului, împreună cu alți colegi de orfelinat, a fost cazat într-o locuință protejată din Orhei. Marcel este un tânăr curajos. El mereu sesizează neregulile din instituțiile statului, insistând ca acestea să fie soluționate. Marcel este avertizor de integritate, luându-și în serios acest statut. Acum o săptămână, el ne-a contactat să ne vorbească despre condițiile dificile în care sunt tratați pacienții la Spitalul de Psihiatrie din Orhei. De unde cunoaște Marcel despre aceste condiții? De două ori pe an este internat pentru tratament acolo, deși nu este un pacient cu probleme psihice.

Marcel Lemnaru: „Vocile noastre contează”

„Centrul de Plasament a stabilit să fim aici la evidență și medicul de familie mi-a dat îndreptare. Eu am mai fost internat la acest spital și îmi pare rău că lucrurile așa și au rămas, că nu s-a schimbat nimic în bine. De multe ori am sesizat Ministerul Sănătății, dar nu am primit niciun răspuns. Tot timpul, la telefon, mi s-a spus să iau legătura cu directorul”, explică Marcel Lemnaru, precizând că la acest spital a făcut tratament pentru dureri de spate, el fiind un pacient cu grave probleme locomotorii.

Îl întrebăm ce îl deranjează cel mai mult atunci când ajunge acolo la tratament. Spune că cel mai mult îl deranjează condițiile de acolo, în special băile și grupurile sanitare, dar și alimentația. „Am vorbit de multe ori cu administrația spitalului, dar mi-au tot spus că nu au finanțe, că nu au posibilități. Dar când vezi cu ce fel de mașini circulă… Am impresia că și produsele alimentare nu ajung la pacienți. Acum, când am fost internat, pacienții mi-au zis că doar când sunt eu la spital mâncarea e ceva mai bună, apare și unt, și cașcaval, și salam, dar după externare, totul revine la condiția obișnuită: borș sec, terci fără lapte, fără unt, pâine cu ceai. Prietenii îmi aduceau de mâncare, colegii de la locuința protejată veneau, pentru că nu puteam mânca ceea ce ne dădeau la spital. Vreau să fac dreptate, de asta spun lucrurilor pe nume. Eu nu am de ce mă teme”, spune Marcel.

Așa cum deseori tânărul este pacientul acestui spital, l-am întrebat dacă nu are frică să facă astfel de dezvăluiri. Ne-a răspuns simplu: „Eu doresc să fie pe dreptate, eu vreau ca pacienții să nu mai fie internați în condiții mizere, iar cei care, la fel ca și mine, nu se pot deplasa, să fie nevoiți să facă baie trântiți la podea. Vreau ca oamenii să se trateze în condiții bune și să fie alimentați corect, conform standardelor. Eu cred că dacă faci publice neregulile, oamenii, autoritățile reacționează. Vocile noastre contează.”

Gheorghe Cornea: „L-am rugat, când apare o problemă, să mi-o spună imediat”

Gheorghe Cornea, directorul Spitalului de Psihiatrie din Orhei, susține că îl respectă foarte mult pe Marcel Lemnaru, admiră curajul acestuia și consideră că nemulțumirea tânărului ar fi mai degrabă cauzată de comunicarea insuficientă.

„Am văzut postările sale în care arată borșul care, de fapt, are de toate: varză, fasole, nu are carne, dar carnea o servim la felul doi”, explică directorul.

Întrebat de ce tânărul e nevoit să facă baie șezând pe podeaua de teracotă, directorul explică: „În baie este scaun pentru pacienții gravi. De fapt, Marcel nici nu trebuie să stea la noi la spital, dar toți copiii din acel internat aveau stabilită aceeași diagnoză – retard mintal. Dar Marcel e lucid, mai lucid decât mulți sănătoși, el nu are probleme psihice. Așa a ajuns ca să se trateze periodic la Spitalul de Psihiatrie. Noi suntem doctori și întotdeauna vrem ca pacienților să le fie cât mai bine”, explică directorul. L-am întrebat pe director ce lipsește acestei instituții ca toți pacienții să fie mulțumiți.

„Ar fi bine să avem posibilitatea de a face reparație modernă, cum se face în alte spitale. Spitalul nostru e mai vechi și facem doar reparații cosmetice. Nu demult, am făcut reparație capitală la baie. Noi suntem doctori și înțelegem că acesta e un spital. Periodic avem controale, se iau analize, ANSP verifică dacă mâncarea corespunde normelor sanitare și alimentare”, explică Gheorghe Cornea, precizând că, de fapt, cele mai mari probleme nu sunt ale spitalului, ci ale societății, în care sunt tot mai mulți pacienți cu alcoolism și cu maladii psihice.

„Cu părere de rău, în R. Moldova au rămas mai mulți bolnavi, pentru că cei sănătoși au plecat. Pacienții psihici consumă și ei alcool și starea lor se agravează. Și Covidul a dat complicații mari. Depresia e tot mai frecventă. Un lucru straniu se întâmplă la noi: numărul populației e tot mai mic, iar numărul pacienților – tot mai mare. Prin sate era asistență socială, erau medici, polițiști de sector, primari… Acum tot mai puține sate au astfel de servicii. Pacienții noștri, fiind externați, din păcate, degradează, pentru că nu folosesc medicamentele recomandate. Starea lor se agravează și pentru că, fiind chemați să lucreze cu ziua, li se plătește cu băutură în loc de bani. E o problemă serioasă”, povestește doctorul Cornea.

Referitor la condiții, acesta afirmă că situația e mai bună în ultimii ani. „Ministerul Sănătății (MS) este fondatorul nostru. Ne-au schimbat acoperișul, sistemul de canalizare a fost schimbat, blocul alimentar a fost reparat capital. În fiecare an schimbăm câte ceva”, concretizează directorul.

Cu referire la cele relatate de Marcel, directorul spune că îl admiră pe acest tânăr care încearcă să lupte cum poate pentru o schimbare în societate. „E de două ori pe an la noi, ca să-și refacă sănătatea. L-am rugat, când apare o problemă, să mi-o spună imediat”, punctează directorul, precizând: „Avem medicamente, salarii la timp, avem resurse pentru alimentare, pentru servicii, doar pentru reparații nu ne ajung bani. Reparațiile pot fi făcute doar din alte fonduri. Facem proiecte și obținem câte ceva. Acum am primit mobilier de la MS. Nu e nou, dar e de calitate bună. Personalul e dedicat, chiar dacă 40% sunt pensionari. Nu neglijăm pacienții, că sunt ai noștri. Cât stau la spital, ne străduim să le facem viața mai bună, pentru că acasă sunt neglijați de lume și de societate.”

În noiembrie 2023, Avocatul Poporului a întreprins o vizită de documentare la Spitalul de Psihiatrie din Orhei, elaborând un Raport cu privire la cele constatate. Acesta conține informații despre condițiile deseori inadecvate de tratament, despre supraaglomerarea saloanelor, despre cazurile de rele tratamente, dar și despre calitatea alimentării pacienților, administrația urmând să intervină în termen de 30 de zile pentru soluționarea celor constatate.