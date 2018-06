Ce spune șoferul care a încleiat pe mașină un mesaj contra scumpirii carburanților, considerat de polițiști „reclamă neautorizată”

Proprietarul unui taximetru a fost amendat de polițiști sâmbătă, 2 iunie, pentru că avea încleiat pe luneta mașinii un autocolant cu mesajul „Eu sunt împotriva creșterii prețurilor la carburanți”, oamenii legii catalogând mesajul de protest ca fiind „reclamă neautorizată”. Vadim Todorov, șofer al taximetrului, spune că el a fost cel care a încleiat abțibildul pe mașină, vineri, 1 iunie, pentru a merge a doua zi la protestul automobiliștilor împotriva scumpirii carburanților, doar că, astăzi, în timp ce la volan se afla proprietarul mașinii, acesta a fost oprit de polițiști pe motiv că ar fi primit o plângere de la o pasageră, iar ulterior l-au amendat, pentru „reclamă neautorizată”, cu 300 de lei.

„Pe dânsul l-a oprit spunându-i că o pasageră din taxi a sunat la poliție și a spus că el e drogat. L-au dus la Petru Rares 32 (n..r.: Dispensarul Republican de Narcologie), a dat analiză medicală și după ce au văzut că totul e-n ordine, pentru că nici nu avea cum să fie altfel, deja nu aveau de ce să se lege și au zis că pe geamul din spate e încleiată reclamă neautorizată și i-au făcut proces verbal. Eu lucrez pe mașina asta, dar astăzi proprietarul mergea cu ea pentru problemele lui personale. Nici nu a dus azi pasageri cu ea. Cu mașina asta am lucrat eu ieri. El azi era cu treburile lui și a fost amendat pentru publicitate. Dar ce fel de publicitate dacă acolo nu e niciun număr de telefon nimic? Și nici nu el a încleiat, am încleiat eu, m-am pregătit pentru azi de miting, dar pentru că polițiștii i-au scos numărul de înmatriculare nu mă pot deplasa cu ea. M-am dus la protest cu mașina mea personală. Pe ea tot am încleiat”, ne-a declarat Todorov.

Acesta spune că a fost chemat de către proprietarul mașinii pe strada Petru Rareș pentru a se clarifica cu polițiștii, dar, când a ajuns, oamenii legii deja îi întocmeau proces verbal proprietarului mașinii. Polițiștii au ridicat și numerele de înmatriculare ale automobilului.

Zeci de șoferi s-au adunat sâmbătă, 2 iunie, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) pentru a-și exprima nemulțumirea față de majorarea prețurilor la benzină și motorină. Oamenii au venit cu mașinile personale, cele de serviciu, microbuze sau motociclete și au claxonat minute în șir în fața guvernului în semn de protest.