Ce spune administratorul adjunct al Aeroportului Internațional Chișinău despre neregulile depistate în cadrul întreprinderii și despre donația de 100 mii de lei pentru familia sa din partea companiei „Avia Invest”

Infrastructura aeroportuară într-o stare critică, sursele strategice de alimentare cu energie electrică într-o stare gravă de degradare și fără investiții în parcările și căile de rulare de la Aeroportul Internațional Chișinău. Acestea sunt doar câteva dintre neregulile depistate de autorități după ce aeroportul, care a fost concesionat mai bine de nouă ani de compania „Avia Invest”, afiliată deputatului fugar Ilan Șor, a revenit din nou în gestiunea statului. Declarațiile au fost făcute pentru Ziarul de Gardă de către Constantin Vozian, administratorul adjunct al Aeroportului Internațional Chișinău.

Noul administrator adjunct al întreprinderii de stat a oferit detalii despre problemele stringente din cadrul aeroportului, despre cum urmează să gestioneze întreprinderea, dar și despre donația de 100 mii de lei pentru familia sa din partea companiei „Avia Invest”.

Vozian, despre Wizz Air: „Au obținut mereu cele mai nefavorabile locuri de parcare”

Constantin Vozian afirmă că reprezentanții fostei concesionare a Aeroportului Internațional Chișinău „au mimat prelungirea unei piste de bază a aeroportului și construirea unei piste noi”. Astfel, potrivit lui, în prezent pista nouă este utilizată mai mult în calitate de cale de rulare pe motiv că este prea scurtă, iar pentru decolare nu este cea mai potrivită pentru aeronavele care operează în R. Moldova.

„Dacă există ceva bun ce au lăsat ar fi cred că mai ușor să vă spun decât despre nereguli (…). La capitolul infrastructură a aeroportului stăm foarte, foarte prost, la capitolul alimentare cu energie electrică. Este vorba despre sursele strategice de alimentare cu energie electrică care alimentează la moment aeroportul, care sunt într-o stare gravă de degradare. Adică este vorba despre un cablaj care are 37 de ani, nu este amplasat pe teritoriul aeroportului, este în afara zonei aeroportului. Este un cablu de instalarea căruia probabil că va genera zeci de milioane de lei cheltuieli. Doar în luna martie acest cablu strategic a cedat de trei ori și a fost necesară intervenția pentru repararea acestuia din partea personalului nostru. Asta este o problemă majoră pe care noi trebuie să o soluționăm în cel mai scurt timp posibil. Pe partea ce ține de infrastructura nemijlocit aeroportuară, pista veche existentă pe aeroport este într-o stare tehnic funcțională, nu este de principiu pusă în pericol siguranța zborurilor, dar este pusă într-un mare pericol posibilitatea de atragere a noi companii aeriene (…).

(…) Dacă e să ne referim la parcări și la căi de rulare, de principiu este ceea ce a existat pe aeroport, adică nu s-a făcut un gram de investiții. Ei au luat un aeroport, au mimat prelungirea unei piste de bază și construirea unei piste noi. Pista nouă se utilizează mai mult în calitate de cale de rulare din motiv că este prea scurtă și pentru decolare ea nu este cea mai potrivită pentru aeronavele care operează aici (…). Noi trebuie să avem în primul rând un tratament nediscriminatoriu. Dacă este să vorbim despre acea companie Wizz Air, de această companie Aeroportul Internațional Chișinău, în persoana „Avia Invest”, și-a șters picioarele. Ei au obținut mereu cele mai nefavorabile locuri de parcare. Această companie aeriană a ajuns foarte greu pe aeroport, pentru că a obținut foarte mari piedici din partea „Avia Invest” (…)”, a spus el.

Noua administrație a Aeroportului Internațional Chișinău a convocat pentru ziua de joi, 5 aprilie, o ședință în cadrul căreia urmează să participe reprezentanții companiilor aeriene naționale și internaționale, unde le va fi adus la cunoștință că „în două săptămâni cel mult” urmează să le fie prezentat „un draft de politici de atragere a companiilor”, subliniază Constantin Vozian.

„(…) Politica de atragere a companiilor pe care noi o să o elaborăm nu este o invenție a bicicletei, este o politică pe care o vom împrumuta de la aeroporturi din UE, ce se va baza pe principii gen cine operează mai multe zboruri și transportă mai mulți pasageri are cele mai bune tarife. Ai transportat 500 mii de pasageri, ai un astfel de tarif. Ai transportat un milion, ai un astfel de tarif. Ai transportat 50 de mii, ai un astfel de tarif (…). Când am rugat colegii noștri de la contracte să cheme companiile, eu am rămas neplăcut surprins de faptul că nu prea aveam pe cine chema. Noi nu avem companii, pentru că oamenii din aviație sunt niște profesioniști și ei foarte bine cunosc ce s-a întâmplat pe Aeroportul Internațional Chișinău (…).

Au fost un șir de acțiuni premeditate (n.red. ale companiei „Avia Invest”) orientate spre monopolizarea întregului sector din aviație, adică aeroportul să fie într-un buzunar, în celălalt buzunar să fie companiile aeriene sau cel puțin una cea mai mare, în al treilea buzunar să fie operatorii de handling și deja duty free-uri și restaurante și tot ce mai este. Iată acum acest plan al lor l-am zădărnicit în totalitate. Eu ca administrator adjunct o să depun tot eforturile și priceperea și o lansăm public inițiativa și intenția din partea tuturor oamenilor de afaceri care vor să investească în aviație, să contribuie pentru deschiderea acelorași hadling-uri sau a altor categorii de agent de deservire la sol, ca atunci când vine o companie aeriană să știe că poate să se deservească la compania X, Y sau Z la capitolul hadling. Și companiile acestea nu aparțin la una și aceeași persoană, ele pot fi la persoane diferite și pot avea loc înțelegeri de cartel, dar asta este deja altceva. Este Consiliul Concurenței care poate interveni și vedea dacă sunt promovate politici anticoncurențiale sau nu (…)”, a subliniat Constantin Vozian.

Administratorul adjunct al aeroportului: „O să mă adresez în instanța de judecată pentru defăimare”

Cât privește donația de 100 mii de lei pe care a primit-o familia sa din partea fostei concesionare a aeroportului, „Avia Invest”, actualul administrator adjunct al Aeroportului Internațional Chișinău susține că banii au fost oferiți pentru o intervenție chirurgicală pe care a suferit-o fetița sa, însă spune că acordul nu a fost semnat de el. Totodată, Vozian afirmă că se va adresa în instanța de judecată în perioada următoare, pentru defăimare, unde o să solicite compensații materiale și morale pentru a-și demonstra nevinovăția.

„Ce aș mai vrea să adaug este faptul că membrii familiei mele pe care eu i-am menționat lucrează la această întreprindere de mult timp și până în prezent, când eu nu lucram încă în aviație și nici măcar nu eram încă angajat, eram student. Nu lucrează datorită mie, iar eu la întreprindere administrator adjunct am ajuns nu datorită lor, adică ei mai mult au de pierdut din cauza că eu am ajuns aici, precum și eu am mai mult de pierdut. În anul 2017, așa cum am menționat și așa cum a fost menționat și de către prietenii noștri mari de la „Avia Invest”, am avut acel nenoroc să am probleme de sănătate cu fetița mea. Mamei soacre, care activează deja de aproape 30 de ani la aeroport, i s-a propus de către sindicate sau altcineva, că eu nu eram atunci în țară și nu cunoșteam, că ținând cont de faptul că sunteți trei membri ai familiei și aveți o astfel de nenorocire, scrieți un raport și o să beneficiați de un ajutor. Eu nu eram în țară atunci și nu mi s-a dat mie acel cadou, li s-a dat membrilor familiei mele, dar eu atunci le-am zis că eram în situația că voiam să-mi vând apartamentul și zic că mă descurc și că nu vreau să iau bani de la ei ca să mă trezesc în situația că o să interpreteze prin faptul că v-au dat vouă bani și mie, și iată eu sunt Partidul „Șor”.

În acea situație eu nu prea am pus foarte mare accent pe asta. Soția era cu mine la Moscova, unde am operat copilul, acea donație soacrei mele i s-a făcut, doar că eu acel document pe care ei (n.red. reprezentanții „Avia Invest”) l-au arătat semnat de mine, eu nu l-am semnat. Chiar astăzi (n.red. marți, 4 aprilie) am chemat-o în birou pe soacra mea și am solicitat în prezența ofițerilor SIS pe care îi am în suport, să confirme faptul că eu nu l-am semnat și a zis că eu nu l-am semnat. L-a semnat ea. De ce l-au făcut pe numele meu? Este foarte interesantă întrebare. Puteau să-l facă pe numele soției mele, dar eu bănuiesc de ce l-au făcut, pentru că ei sunt niște mișei și eu deja atunci fiind un funcționar public, probabil că oamenii ăștia nu au nimic sfânt în ei și au vrut să facă anume așa (…). Este un ajutor mult mai mic față de ajutoarele altor angajați care și în prezent lucrează la noi. Oamenii au primit câte 300 mii de lei (…). Eu evident că o să acționez în instanță pentru defăimare, doar că nu acum, nu astăzi și nu mâine, pentru că am cu ce să mă ocup la moment. O să solicit implicarea unui avocat, o să solicit de la ei pentru defăimare compensații materiale și morale, și o să-mi demonstrez nevinovăția (…)”, a conchis Constantin Vozian.

După nouă ani și jumătate de la cedarea Aeroportului Internațional Chișinău către compania „Avia Invest”, afiliată deputatului fugar Ilan Șor, obiectul strategic a revenit din nou în gestiunea statului. Președinta Maia Sandu a declarat că în urma schemei de concesionare a aeroportului, statul ar fi pierdut venituri estimate la 1,6 miliarde de lei.

Procesul de recuperare a aeroportului a început încă în 2019, iar decizia ca bunul să revină la stat a fost luată de patru judecători, după ce, în prealabil, la subiect s-a expus și Tribunalul arbitral al Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerț din Stockholm (Suedia). Curtea Supremă de Justiție, acolo unde Avia Invest s-a adresat pentru dreptate, va avea însă ultimul cuvânt.

Detalii aici: Aeroportul Internațional Chișinău a revenit în gestiunea statului: care sunt condițiile în care statul și-a recuperat „obiectul strategic”, cine sunt judecătorii care au luat decizia și ce urmează după recursul depus de „Avia Invest” la CSJ