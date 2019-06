Cauzele preliminare ale prăbușirii blocului din Otaci

Darea în exploatare a blocului cu diverse încălcări, acumularea permanentă a apei în subsol și modificările neautorizate în construcția blocului prin demolarea parțială a pereților de bază de către unii locatari, ar fi cauzele preliminare ale prăbușirii scării blocului cu 9 etaje. Acestea sunt enunțate de șeful statului după ce a avut o ședință cu participarea administrației raionale și orășenești și a conducerii Direcției locale pentru situații de urgență.

Igor Dodon susține că, potrivit reprezentanților Direcției Situații de Urgență, cel mai probabil, blocul va fi demolat.

În prezent, cei 51 de locatari se află la rude sau sunt cazați în instituții sociale.