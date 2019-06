Când ar putea fi reluată asistența macrofinanciară. Răspunsul comisarului european Johannes Hahn

Asistența macrofinanciară de o sută de milioane de euro ar putea fi deblocată în această toamnă. Afirmația a fost făcută de comisarul european pentru politica de extindere și vecinătate, Johannes Hahn, care a întreprins astăzi o vizită de lucru la Chișinău.

„Cunoașteți că i-am înmânat o listă de reforme în septembrie Guvernului Filip în care am punctat mai multe domenii în care așteptăm îmbunătățiri. Sperăm că noul Guvern le va realiza și sunt încrezut că putem relua asistența macrofinanciară la toamnă, începând cu luna septembrie”, a declarat Johannes Hahn.

Comisarul european a mai menționat că UE este disponibilă să ofere R. Moldova asistență, eventual chiar și experți internaționali, pentru a contribui la îndeplinirea reformelor.

„Îmi exprim gratitudinea pentru tranziția pașnică a puterii. A fost o expresie a maturității politice. Suntem gata să vă oferim asistență și să aducem experți internaționali la cererea dvs. Lupta împotriva corupției este importantă și necesită suport internațional. Avem experiența altor țări pe care o putem implementa și în R. Moldova”, a mai menționat oficialul european.

În iulie 2018, cu votul a 343 de europarlamentari, în Parlamentul European a fost adoptată o Rezoluție referitoare la criza politică din Moldova, prin care s-a solicitat Comisiei Europene să suspende sprijinul bugetar pentru Moldova.