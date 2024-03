Bar evacuat forțat din subsolul Teatrului „Alexie Mateevici” din capitală, după ce a acumulat datorii de sute de mii de lei. Proprietarul barului: „Noi suntem în criză, aici e război, dar noi creștem teatre”

Localul „Budweiser Grill & Pub”, situat în subsolul Teatrului „Alexie Mateevici” timp de aproximativ 10 ani, a fost evacuat forțat, ca urmare a deciziei Curții de Apel din 23 noiembrie 2023. Instanța a lăsat în vigoare Hotărârea Judecătoriei Chișinău, din 18 aprilie 2023, potrivit căreia localul trebuie să întoarcă o datorie de 234 de mii de lei (pentru perioada 1 decembrie 2020 – 17 iunie 2022) și trebuie să fie evacuat.

Contractul de locațiune cu „Palmir Sercivce” SRL, compania care deține localul „Budwieser”, a fost reziliat din 22 martie 2021, se mai arată în hotărârea Judecătoriei Chișinău.

Intrarea în localul „Budweiser Grill & Pub”, care a fost evacuat. Foto ZdG

„Instanța conchide că IP „Teatrul Alexei Mateevici” a respectat termenul de preaviz la înaintarea declarației de rezoluțiune, iar contractul de locațiune a fost rezoluționat prin efectul declarației începând cu data de 22.03.2021. Deci, în acest sens, urmând a fi admisă și cerința IP „Teatrul Alexei Mateevici” cu privire la evacuarea SRL „Palmir-Service” din spațiile IP „Teatrul Alexei Mateevici” transmise în locațiune în baza contractului nr. 3**) din *****. Or, conform art. 1284 din Codul civil, după încetarea raporturilor contractuale, locatarul este obligat să restituie bunul închiriat în starea în care i-a fost dat sau în starea prevăzută de contract, iar din explicațiile părților procesului rezultă cert că încăperile primite în locațiune nu au fost eliberate și transmise locatorului de către locatar”, se arată în hotărârea Judecătorie Chișinău, care a fost lăsată în vigoare de Curtea de Apel Chișinău.

Astfel, localul a fost evacuat recent, după cum au anunțat pe rețelele sociale atât directoarea Teatrului „Mateevici”, Elena Frunze-Hatman, cât și administrația localului.

Bar sau depozit?

Directoarea Teatrului „Mateevici” a acuzat compania care deține localul de faptul că ar fi de rea-credină și că nu a respectat prevederile contractului de locațiune.

Elena Frunze-Hatman, directoarea Teatrului „Alexie Mateevici”. Foto: ZdG

„Deoarce „Palmir-Service” SRL a folosit unele spații transmise în locațiune, în alte scopuri decât cele declarate în contract, teatrul a solicitat modificarea contractului și ajustarea plății pentru locațiune în corespundere cu coeficienții prevăzuți în Legea bugetului de stat. Faptul că agentul economic utiliza spațiile oferite în calitate de depozit pentru activități de restaurant, cafenea, au fost constatate în repetate rânduri de către executorul judecătoresc care a întocmit 2 Acte de constatare”, a argumentat directoarea teatrului, într-un comunicat de presă.

hotărâre teatru Mateevici JC by Ziarul de Gardă

Potrivit ei, după expirarea termenului contractului de locațiune, la 31 decembrie 2020, „Palmir-Service” SRL a refuzat eliberarea spațiilor ocupate și, totodată, a refuzat încheierea unui nou contract de locațiune în baza coeficienților legali și genului de activitate practicat. Totodată, până în iunie 2022, s-ar fi acumulat o datorie de 520 de mii de lei pentru plata locațiunii și serviciile comunale. Astfel, contractul a fost reziliat, dar barul ar fi refuzat restituirea bunului primit în locațiune.

Intrarea Teatrului „Alexie Mateevici”. Foto: ZdG

„Menționăm că spațiile ocupate abuziv de către agentul economic sunt necesare pentru activitatea teatrului, fapt despre care am informat în repetate rânduri Ministerul Culturii. În prezent a demarat proiectul de reconstrucție și reparație capitală a sediului instituției, implicit scena de spectacole (tavan, planșeu etc.) care implică direct și necesitatea de a avea accesul în spațiile ocupate abuziv de către „Palmir-Service” SRL. În urma discuțiilor și explicării necesităților apărute, fiind de rea credință, agentul economic a refuzat să permită accesul în spațiile ce ne aparțin, creând artificial obstacole în vederea executării lucrărilor de reparație capitală atât de necesare”, a mai precizat directoarea teatrului.

Decizie Teatru Mateevici CA by Ziarul de Gardă

Ca urmare, localul a fost evacuat forțat, după decizia Curții de Apel Chișinău, din 23 noiembrie 2023, după ce proprietarii au refuzat evacuarea benevolă, mai notează Elena Frunze-Hatman.

„Azi, avem spațiile noastre, în sfârșit libere, sunt spațiile teatrului și vă îndemn și rog respectuos să nu ne propuneți posibili „parteneri” ce i-ar înlocui pe „prietenii noștri” de la Budweiser SRL PALMIR SERVICE. Noi avem nevoie de spațiile noastre, actorii au nevoie de SCENA lor, a noastră!”, a anunțat directoarea teatrului.

Chirie de 30 de mii de lei pe lună

Pe de altă parte, administratorul și proprietarul de facto al companiei „Palmir Service” SRL, Igor Sîli, a declarat pentru Ziarul de Gardă că a atacat la Curtea Supremă de Justiție decizia Curții de Apel. Potrivit lui, localul se află în subsolul Teatrului „Mateevici”, acolo s-ar fi făcut investiții de peste două milioane de lei. Acesta este motivul pentru care a refuzat să plece atunci când i-a fost reziliat contractul. El a mai spus că plătea o chirie lunară de aproximativ 30 de mii de lei lunar.

Administratorul localului o acuză de presiuni pe directoarea teatrului, Elena Frunze-Hatman, și spune că a achitat datoria de 234 de mii de lei, după decizia Curții de Apel Chișinău. El susține că, în perioada pandemiei de VOVID-19, ar fi primit permisiune din partea Ministerului Culturii ca activitatea pe care o desfășoară se se considere nu de local de alimentație publică, ci de depozit, astfel, a fost diminuată plata chiriei.

Anunțul publicat de barul „Budwieser Grill & Pub” pe pagina de Facebook

„Acolo (în decizia de judecată, n.r.) se cere că noi trebuie să achităm niște sume nebune, dar noi n-am lucrat. Ea (directoarea teatrului, n.r.) timp de o lună de zile ne-a deconectat gazul. S-au strâns în total peste 200 de mii de lei pe care doamna le-a inventat, cu care nu eram de acord. Ne-a spus fosta ministră doamna Pogolșa, ne-a spus domnul Șarov că în timpul pandemiei nu trebuie să achităm ca local, bar, dar să achităm ca depozit – 0,1 %. Ministrul scrie că tu ești depozit, directorul teatrului scrie că tu ești nu știu cine acolo…”, a declarat administratorul barului.

„Am rămas eu, unul singur, am spus că eu nu plec așa, să las benevol investițiile. Acolo s-au investit două milioane de lei”

El a amintit că în incinta Teatrului „Mateevici” au fost anterior și alți agenți economici în calitate de chiriași, cu care au fost reziliate contractele, dar el a refuzat să părăsească subsolul, deoarece a făcut investiții în infrastructura acestuia. „Am rămas eu, unul singur, am spus că eu nu plec așa, să las benevol investițiile. Acolo s-au investit două milioane de lei. Noi am venit acolo într-un subsol fărâmat, acolo nu era lumină, nu era canalizare, am pus pavajul din fața teatrului cinci ani în urmă. Ea venit într-o zi, nu ne-a dat contractul și ne-a spus: Evacuați-vă, vă rog. Eu nu vă mai dau contractul. (…) Noi am cheltuit două milioane de lei și ea (directoare teatrului, n.r.) îmi spune de 500 de mii de lei, Curtea de Apel a stabilit 200 de mii, care sunt achitate. Noi nu eram contra achitării datoriei, noi eram contra evacuării silite.

Eu am dat 50 de mii de lei ca să mă evacuez și să fărâm ceea ce costă două milioane de lei. Eu nu știu unde e logica la așa oameni. În Moldova cine o să rămână, cu așa logică de stăpânul casei? Eu am deconectat totul. Ea o să ia din banii de la contribuabili iar două milioane de lei și o să înceapă a face electricitate, canalizare”, a spus pentru ZdG Igor Sîli.

„Noi suntem în criză, aici e război, dar noi creștem teatre”

El a criticat și actuala guvernare pentru faptul că investește în teatru, care se află acum în reparație.

„Noi suntem în criză, aici e război, dar noi creștem teatre. Voi nu vreți ca statul să întoarcă fața la agenții economici? Și eu nu cer de la cei care nu promiteau, dar de la cei care au promis foarte multe chestii”, a adăugat proprietarul localului.

Igor Sîli a fost și co-proprietar al unui alt local care a fost, de asemenea, amplasat în incinta unui teatru – „Barbar”, care se afla în clădirea Teatrului Național „Mihai Eminescu”, care a fost închis. El a admis că este proprietarul de facto al companiei „Palmir Service” SRL care deține localul „Budweiser Grill & Pub”, deși oficial, aceasta este deținută de soția lui, Natalia Sîli, în proporție de 50 la sută, împreună cu o altă femeie, Marina Bejan, care deține la fel 50 la sută din companie.

„Eu și sunt proprietarul. Pur și simplu, am avut mai multe localuri și nu poți să fii în fiecare companie și proprietar, și administrator”, a explicat Igor Sîli.

Datoria nu ar fi fost achitată

Solicitată de Ziarul de Gardă, directoarea Teatrului „Mateevici”, Elena Frunze-Hatman, a declarat că datoria localului față de teatru nu a fost achitată. Totodată, ea a precizat că spațiul pe care l-a primit compania în locațiune era reparat.

„Ei au primit spațiu reparat, nu au primit spațiu cu pereți goi. Au rămas mizerie în urma lor, totul stricat, au scos ușile care erau ale noastre”, a spus directoarea teatrului.

Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a declarat pentru ZdG că localul evacuat din subsolul teatrului era în chirie și că proprietarii „au tot dreptul să-și apere poziția și interesele”, dacă nu sunt mulțumiți de această situație.