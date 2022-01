Autoritățile de la Orhei își mențin propria decizie prin care elevii vor studia online în următoarele două săptămâni, deși Guvernul a calificat măsura drept ilegală.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, Dinu Țurcanu, președintele raionului Orhei, a declarat că nu comentează anunțul Guvernului și că decizia Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Orhei care prevede ca procesul educațional să se desfășoare cu prezența fizică a elevilor se menține până la anularea acesteia de către instanța de judecată.

În context, președintele raionul Orhei menționează că în 90% din instituțiile de învățământ din raion nu a fost înregistrat niciun caz de infectare cu COVID-19.

„Noi suntem îngrijorați de situația creată, dar nu vrem să închidem școlile și să le trecem în regim online acolo unde nu se atestă niciun caz. Acolo unde se atestă un caz se izolează clasa respectivă și se trece în regim online. Dacă în școală se atestă o creștere a cazurilor COVID comisia intervine și se trece în regim online. Astăzi, în aproape 90% din școlile din raionul Orhei nu se atestă niciun caz, pe raza raionului sunt 21 de cazuri COVID la copii. Deocamdată, toate școlile din Orhei activează cu prezența fizică a elevilor, iar clasele unde se atestă un caz de COVID trec la regim online. Până nu voi vedea o decizie a instanței de judecată ori altă instanță care are compentența de a anula decizia Comisiei teritoriale atunci ne vom conforma în mod sigur, dar până atunci CNESP ne-a obligat ca în timp de 24 de ore să ne convocăm. Noi ne-am convocat și atâta timp cât deciziile Comisiei se iau prin vot, membrii CTESP au votat așa cum consideră după cuviință. Nu este pentru prima dată când situația pandemică în Orhei este gestionată altfel. Anterior când CNESP a hotărât la fel să treacă în regim online noi am activat în acest regim care acum îl propunem și noi am trecut deja prin experiența aceasta, nu este prima dată. Noi în raionul Orhei am trecut prin această experiență. Noi operăm cu acte juridice, în sensul acesta nu există niciun act care să anulele decizie CTESP”, a argumentat președintele raionului Orhei.