Arestul preventiv în privința fondatorului „Bismobil Kitchen” Mihail Șaran a fost prelungit cu încă 20 de zile. Au avut loc alte 9 percheziții

La solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), măsura preventivă a arestului în privința fondatorului Bismobil Kitchen, Mihail Șaran, a fost prelungită pentru încă 20 de zile, a confirmat pentru Ziarul de Gardă, purtătorul de cuvânt PCCOCS, Emil Gaitur.

Ofițerii Direcției investigații complexe a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu ofițerii Direcției generale urmărire penală (DGUP), sub conducerea PCCOCS, au efectuat încă 9 percheziții la persoane implicate în „schema infracțională în dosarul escrocheriilor” comise de compania „Bismobil Kitchen”, anunță autoritățile într-un comunicat miercuri, 8 februarie.

În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, telefoane mobile, purtători electronici de informație pe care se păstrează urmele infracțiunilor, contracte, facturi și alte obiecte care au importanță pe cauza penală, informează reprezentanții PCCOCS.

Actualmente se întreprind toate măsurile și acțiunile necesare în scopul acumulării probatoriului pe cauzele penale inițiate.

La 10 ani de la înregistrarea în R. Moldova a firmei „Bismobil” SRL, Mihail Șaran, fondatorul companiei, care a ajuns, între timp, să gestioneze în țară, dar și peste hotare, zeci de companii, prin intermediul cărora se comercializau bucătării la comandă, a fost arestat pe 19 ianuarie, pentru 20 de zile, după ce oamenii legii au constatat că „ar fi înșelat mai mulți clienți care comandaseră produsele companiei”. Oamenii așteaptă să fie despăgubiți, după ce au rămas fără bucătăriile comandate, dar și fără banii achitați în avans pentru acestea la semnarea contractelor.

Conform codului penal, escrocheria se pedepsește cu 15 ani de închisoare.

Fondatorul și directorul Bismobil Kitchen, Mihail Șaran a declarat anterior pentru ZdG că „orice business poate falimenta oricând. Tragedia companiei BK a fost bine organizată. Nu am anticipat consecințele dure și de aceea suntem pe cale de faliment. Partea mea de vină este că am pierdut compania, clienții și investitorii. Este o tragedie pentru mine. Am avut prea mare încredere în parteneri”.