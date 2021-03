ANTA și-a sistat temporar activitatea, după ce a rămas fără curent electric. De vină ar fi datoriile CFM, instituție care dă în chirie clădirea în care ANTA își desfășoară activitatea

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și-a sistat temporar activitatea, joi, 11 martie, dupa ce a fost deconectată de la energia electrică. Despre aceasta ne-au comunicat mai multe persoane, care au mers astăzi la agenție pentru a-și înmatricula automobilele, însă acest lucru nu a fost posibil, din cauza lipsei curentului electric.

Potrivit unor surse ale Ziarului de Gardă din cadrul ANTA, instituția ar fi fost deconectată de la energia electrică din cauza unor datorii pe care le-ar avea ÎS „Calea Ferată a Moldovei” (CFM), care este și proprietara clădirii în care agenția își desfășoară activitatea. Solicitat de ZdG, conducerea CFM a refuzat să ne ofere informații, recomandându-ne să ne adresăm „oficial pentru a afla opinia întreprinderii”.

Resposabilul de domeniul informare și comunicare cu mass-media al ANTA, Dmitri Prohnițchi, ne-a confirmat faptul că agenția și-a sistat temporar activitatea.

Întrebat fiind dacă sistarea activității ANTA ar avea vreo legătură cu unele datorii pe care le are „Calea Ferată a Moldovei” la furnizorul de energie electrică, Prohnițchi ne-a spus că nu deține astfel de informații și că „agenția își onorează obligațiile”.

„Nu pot să vă spun despre datoriile Căii Ferate a Moldovei. Pot să vă spun doar că ANTA își onorează obligațiile și nu are careva datorii la moment. Sediul este arendat de la CFM. Dar vă spun iarăși că nu are nicio legătură. (…) Noi nu cunoaștem care este cauza acestei probleme. Deconectarea energiei s-a produs la ora 11:00. Noi am informat și Calea Ferată de la care am arendat încăperea, și așteptăm un răspuns de la ei, dar și mai multe informații de la tehnicieni, pentru a afla care este cauza incidentului”, a precizat Prohnițchi.