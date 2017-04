„Am casă, am ce mânca, sunt un om fericit”

Marin avea doar opt luni atun­ci când tatăl său i-a ucis mama. Era încă prea mic ca să con­ști­en­ti­ze­ze fap­ta mons­tru­oa­să a tată­lui său și că aceas­ta îi va mar­ca via­ța. În pre­zent, Marin are 14 ani, tră­ieș­te cu buni­ca și cu unchiul în con­di­ții mai mult decât modes­te. Cu toa­te aces­tea, puți­nul de care dis­pu­ne și poves­tea tra­gi­că din tre­cut nu au făcut din el un băi­at închis în sine, ci unul împă­cat, soci­a­bil, activ, mereu cu zâm­be­tul pe față.

Isto­ria lui Marin înce­pe în comu­na Cor­lă­te­ni, raio­nul Râș­ca­ni, unde a tră­it împre­u­nă cu părin­ții, care s-au aflat în rela­ții de con­cu­bi­naj. Nu avea nici un an, când tatăl său, fiind beat, a pus capăt zile­lor mamei, înjunghiind-o. Prin sen­tin­ța Jude­că­to­ri­ei raio­nu­lui Râș­ca­ni, în 2002, băr­ba­tul a fost con­dam­nat pen­tru omo­rul con­cu­bi­nei sale la 15 ani de închi­soa­re. Buni­ca lui Marin, în cali­ta­te de tuto­re, i-a ofe­rit băi­a­tu­lui domi­ci­liu în satul Peli­nia, raio­nul Dro­chia, unde tră­ieș­te până în pre­zent. Buni­ca, pe care Marin o con­si­de­ră a doua mamă, a făcut tot posi­bi­lul ca să-și pro­te­je­ze nepo­tul: „Nu am putut lăsa copi­lul pe mâna unui cri­mi­nal! Și nu doresc nimă­nui să sim­tă o ase­me­nea dure­re”, a măr­tu­ri­sit buni­ca. Ime­di­at după pro­du­ce­rea tra­ge­di­ei, buni­ca a găsit în casa fii­cei sale, omorâ­te cu bes­ti­a­li­ta­te, un caiet, de fapt un jur­nal per­so­nal al aces­te­ia. După spu­se­le ei, aco­lo erau des­cri­se zile­le în care con­cu­bi­nul împre­u­nă cu mama lui își băteau joc de tână­ra mamă şi de prunc. Ulte­ri­or, caie­tul a ser­vit drept dova­dă în pro­ce­sul de decă­de­re din drep­tu­ri­le părin­tești a tată­lui lui Marin.

În 2008, tatăl, în baza Legii pri­vind amnis­tia, a fost eli­be­rat din deten­ție. Băr­ba­tul nu s-a inte­re­sat de via­ța copi­lu­lui, nu l-a între­ți­nut mate­ri­al, s-a eschi­vat de la înde­pli­ni­rea obli­ga­țiu­ni­lor părin­tești. Ast­fel, în 2015, Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă și Pro­tec­ție a Fami­li­ei Dro­chia a ini­țiat un pro­ces de jude­ca­tă în care cere pri­va­rea tată­lui de drep­tu­ri­le părin­tești, care durea­ză până în pre­zent.

Acum Marin este elev în cla­sa a 8-a la Lice­ul Teo­re­tic din satul Peli­nia, r. Dro­chia. Pro­fe­so­rii remar­că reu­și­te­le lui, îl cali­fi­că drept un băi­at sâr­gu­in­cios și capa­bil. Marin este bene­fi­ci­ar al cen­tru­lui comu­ni­tar ”Încre­de­re”, unde este aju­tat la pre­gă­ti­re teme­lor pen­tru aca­să, ia prân­zul, este fre­zat. Marin are mul­ți pri­e­te­ni, este pasio­nat de dan­su­ri popu­la­re pe care le prac­ti­că cu plă­ce­re. Dan­su­ri­le îi ofe­ră ener­gie și o posi­bi­li­ta­te de a-și expri­ma per­so­na­li­ta­tea. Vii­to­rul său îl lea­gă de dome­ni­ul IT. La între­ba­rea dacă este feri­cit sau nu, a răs­puns: ”Da, sunt feri­cit. Am casă, am ce mân­ca… Sunt un om feri­cit”.

Oame­nii căro­ra le pasă de Marin au ini­țiat un pro­iect numit ”O bici­cle­tă pen­tru Marin” în care ori­ci­ne ar putea dona cât poa­te pen­tru ca Marin să-și poa­tă per­mi­te lucru­ri per­so­na­le nece­sa­re.