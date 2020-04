Ajutorul „din partea președintelui” care a divizat preoțimea: „Nu ne vindem, vin alegerile, nu avem nevoie de bani murdari”

Ajutorul în valoare de 3000 de lei „din partea președintelui” distribuit înainte de Paște preoților Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove i-a divizat pe aceștia. În timp ce unii evită să vorbească sau spun că nu au auzit de un asemenea sprijin financiar, alți parohi recunosc că „președintele ne-a dat” și „toți preoții au primit”. Totuși, unii slujitori susțin că au refuzat donația, pentru că „vin alegerile”, nu au nevoie de „bani murdari” și „nu este bine să ne vindem sufletele pentru 30 de arginți”.

Reprezentantul Mitropoliei a evitat să spună dacă știe despre o asemenea donație, dar a menționat că banii pot veni „din partea oricui” și „nu se face politică pe cazul dat”. Într-un răspuns oferit de Președinția R. Moldova este menționat că instituția nu a făcut donații de bani.

Primele informații în spațiul public au apărut săptămâna trecută, când preotul Ioan Mutu a povestit pentru ziarulnational.md că președintele raionului Călărași, Ștefan Bolea, ar fi distribuit câte 3000 de lei fiecărui preot din raion „de la Igor Nicolaievici (n.r. – Dodon)”. A doua zi, la 18 aprilie, Biserica „Sfântul Panteleimon” din Bălți anunța, într-o postare pe Facebook, că „după consultarea cu Consiliul Bisericesc, am luat decizia de a refuza donațiile de 3000 lei, făcute din inițiativa președintelui R. Moldova”.

Între timp, luni, sursele ZdG ne-au comunicat că în distribuirea banilor ar fi fost implicat și episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, care ar fi adunat duminică preoții la o slujbă, anterior fiind întocmită o listă a celor care vor să accepte donația.

„Toți au primit, dar le-au interzis să divulge”

Totodată, marți, 21 aprilie, Ioan Mutu și Florin Marin, parohi la biserici din subordinea Mitropoliei Basarabiei din raionul Călărași, au declarat pentru ZdG că au aflat că toți preoții din raion care slujesc la bisericile Mitropoliei Moldovei ar fi primit câte 3000 de lei de la președintele raionului, Ștefan Bolea, care le-ar fi transmis că banii sunt din partea lui Igor Dodon.

„Toată preoțimea Moldovei a primit câte 3000 de lei. Am sunat niște colegi de la nord, de la sud și mi-au spus că toți au primit. Chiar la o biserică unde sunt trei preoți au primit toți trei câte 3000 de lei. (…) Ștefan Bolea a intrat din casă în casă, la fiecare preot și a dat din partea lui Igor Nicolaievici câte 3000 de lei. Vineri sau sâmbătă. A fost și la Dereneu, și la Bravicea, și la Păulești. Ce a căutat în acele parohii dar? Să știți că nu luam, fiindcă este o necesitate undeva mai mult. Dar de ce ai mers și ai făcut discriminare? (…) Le-au sunat protopopul și le-au interzis strict să divulge, le-a zis să spună că nu au primit. Toți au primit, dar le-au sunat după ce am făcut declarații în presă și categoric le-au interzis să spună că au primit. Absolut toți au primit”, relatează Ioan Mutu.

De cealaltă parte, Ștefan Bolea, subliniază că a făcut o donație din partea familiei sale doar către o biserică din Răciula și că cineva ar urmări scopul de a-l „murdări” pe el sau pe Igor Dodon.

„Eu nu am împărțit, credeți-mă, eu nu dispun de așa bani, ca să mă duc să împart la preoți. Sunt aberații. Eu știu, de pildă, care e situația pe raionul Călărași. Într-o situație mai deplorabilă e biserica de la Răciula, care e în stare de construcție. Am fost și eu în calitate de creștin și am făcut o donație cum fac întotdeauna înainte de Paște. Vrea cineva să mă murdărească – poftim. Sau pe mine, sau pe Dodon. Iată că le-a ieșit. Eu sunt curat în fața lui Dumnezeu, nu lucrăm în această direcție murdară, să cumpărăm preoții sau altceva. Ca președinte de raion, am discutat cu toți primarii despre pregătirile de Paște și atât. Poate cineva a văzut că eu am fost ba pe aici, ba pe acolo și a speculat”, a reacționat socialistul.

Preotul Nicolae Mutu din Răciula ne-a asigurat însă că nu a primit „niciun ban”. Mai mult, acesta susține că nici nu-l cunoaște pe președintele raionului Călărași.

„Pe mine să nu mă-ntrebați așa ceva, bine? Nu am nevoie de așa întrebări. Nu am primit niciun ban și nu am cu nimeni probleme în această privință. Am auzit, citesc pe Facebook. Dacă cineva poate și a primit, foarte bine. Corect este domnul președinte. Preotul trebuie să aibă și el un ajutor”, consideră preotul.

Referitor la donația despre care ne-a dezvăluit Bolea, el a adăugat: „dacă a făcut-o, eu nu știu cui i-a făcut-o, la mine nu au ajuns banii. În Răciula sunt mai multe biserici, nu știu la care a făcut dumnealui donații. Avem o mănăstire, o biserică în construcție, una în care slujim și una în cimitir. Dacă a făcut, Dumnezeu să-i dea sănătate și mulți ani”.

Totodată, parohul bisericii din Țibirica a refuzat să discute la telefon, iar cel din Păulești a spus că informațiile despre donația de 3000 de lei sunt „greșite” și a închis.

Protoiereul de Călărași, Grigore Dodon, în replică, spune că nu cunoaște despre donații și „cei din Mitropolia Basarabiei cam invidiază cred că oleacă și deja mai scot și din astea”.

ZdG a discutat și cu câțiva preoți din alte regiuni ale țării.

Reprezentant al Eparhiei de Cahul și Comrat: „Toți preoții au primit”

Parohul Bisericii „Nașterea Domnului” din satul Copceac, raionul Comrat, vicar administrativ al Eparhiei de Cahul și Comrat, Vitalie Zelinschi, a recunoscut pentru ZdG că a acceptat donația.

„Eparhia noastră a primit. Toți preoții au primit. Noi am primit, dar am distribuit altfel. Președintele ne-a dat nouă, iar noi am dat la parohiile care au fost mai sărace, mulți dintre noi s-au dezis în favoarea celor care au avut nevoie. A fost o hotărâre luată de noi, preoții. Mulțumesc președintelui, nu știu a cui a fost inițiativa, puțin mă interesează, o faptă bună trebuie continuată. Eu am primit banii și i-am dat mai departe cu cea mai mare dragoste. Pentru mulți preoți acest ajutor a fost vital, sunt preoți care, efectiv, nu au avut ce mânca în această perioadă”, a declarat acesta pentru ZdG.

Preoți care spun că au refuzat donația: „Nu ne vindem, nu avem nevoie de bani murdari”

Protopopul de Orhei, parohul Bisericii „Sfânta Treime” din Lucășeuca, Iulian Rață, susține că a refuzat să primească un asemenea ajutor, la fel ca și cel puțin alți doi preoți din Orhei.

Potrivit acestuia, preoții sunt cei care „propovăduim de a nu primi mită, de a nu da mită, de a trăi cinstit, curat. Și atunci când noi încercăm să luăm de la niște reprezentanți politici niște bani murdari, care după asta te angajează la ceva, nu ne stă bine și nu ne face față”.

„Eu am fost categoric împotriva celor 30 de arginți și ce s-a întâmplat mai departe nu cunosc. E săptămâna luminată și chiar nu vreau să-mi pângăresc sufletul cu subiectul dat. Atâta pot să vă spun: eu nu am luat niciun ban, nici nu am de gând să iau bani de la astfel de persoane. Pentru mine este josnic ca preoții din Republica Moldova să fie cumpărați cu cei 30 de arginți. Eu chiar nu am nevoie de acești bani, mulțumim lui Dumnezeu, biserica din comunitatea mea s-a construit prin munca onestă a creștinilor mei, a bătrânilor mei și a familiilor din sat, cu jertfe curate și eu nu vreau să pângăresc munca oamenilor și creștinilor mei cu acești 30 de arginți. Am vorbit cu doi preoți la subiectul dat și ei m-au bucurat foarte mult. Au plus-minus aceeași viziune ca a mea. Nu este bine ca să ne vindem sufletele, ca în Vechiul Testament, pentru o farfurie de linte și să ne pierdem demnitatea noastră”, a precizat el.

Și parohul Bisericii Tuturor Sfinților din Bălți, Vitalie Bîrlădeanu, menționează că a refuzat ajutorul despre care a auzit că ar fi dat din partea șefului statului.

Preotul este de părere că donația ar avea vreo legătură cu faptul că în acest an urmează să aibă loc alegeri prezidențiale și precizează că un ajutor nu ar trebui să fie „afișat”. El adaugă că „pe timpurile celelalte oamenii au făcut-o altfel, mai deștept, dar eu oricum nu am luat bani de la nimeni”.

„Nu ne vindem, vin alegerile acum, nu facem chestiile astea. Nu avem nevoie de bani murdari, aceștia sunt bani murdari. Dacă vrei să dai bani, nu trebuie să afișezi, nu trebuie să arăți lumii întregi că tu ai făcut un dar cuiva. Te-ai dus, ai pus acolo undeva și Dumnezeu primească, nu? Biserica noastră nu a luat, socotiți că 6000 au rămas undeva la ei, noi suntem doi preoți, am înțeles că trebuia să dea la fiecare preot. A fost un preot la noi după aceea să întocmească lista celor care vor să ia și am zis că nu. A fost blagocinul. Și am zis că nu și a întrebat „dar de ce nu?”. De-atâta că nu. Știți ce înseamnă „de-atâta”? Asta e vorbă celebră, al unui celebru om. Nu vreau să iau bani murdari, bani afișați”, explică Vitalie Bîrlădeanu.

Spune că a refuzat donația și Pavel Gorea, parohul Bisericii „Sfântul Prooroc Ilie” din Bălți, adăugând că „nu am cerut de la nimeni nimic, tatăl meu are 93 de ani, a trecut prin foame, război și nu s-a pierdut, cred că nu ne vom pierde nici noi”.

Unii reprezentanți ai Bisericii afirmă că nu cunosc despre donație sau că au aflat din spațiul public

Protopopul de Rezina, paroh al Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Cinișeuți, Igor Cojocaru, spune că a citit informații despre donația de 3000 de lei, dar nu i s-au propus bani. El adaugă că „dacă va veni din partea agenților economici, ajutorul ar fi binevenit, dar din banii statului – categoric nu, trebuie susținuți medicii și polițiștii”.

Ne-au spus că nu știu despre ajutorul din partea președintelui și protopopul de Drochia, Pavel Vuluța, protopopul de Râșcani, Sveatoslav Ungurean, protopopul de Șăldănești, Vasile Rotaru, și parohul Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Bălți, Alexandru Paiul, unii menționând că ar fi bine să li se acorde sprijin financiar în această perioadă.

Protopopul de Ialoveni, Anatolie Stefanov, consideră că nu contează cine donează bani. „Noi ne vom bucura foarte mult dacă vom primi un ajutor, deoarece deja de o lună nu se slujește în biserică, avem probeleme mari. Biserica niciodată nu refuză. Noi suntem bucuroși dacă suntem sprijiniți de cineva și nu contează de cine și cum. Nu ne interesează acest lucru. Noi suntem creștini și dacă se oferă un ajutor bisericii, e binevenit”, adaugă el.

Și preotul Ghenadie Valuța așteaptă un ajutor financiar, menționând că președintele ar trebui să aibă grijă de cetățeni. El spune că este nevoie acum să muncească la construcții.

„Ar fi fost bine, dar poate e ceva selectiv. La noi nu a ajuns, poate va ajunge. Ar fi binevenită, pentru că noi trăim pe spinarea credincioșilor, credincioșii nu vin și cu ce să trăim, eu am patru copii, cu ce să-i hrănesc? Să mă duc să mănânc iarbă de pe deal? Nici pască nu este, nicio jertfă. Vă dați seama în ce situație ne aflăm noi acum? Am văzut că au fost discuții. Președintele, ca tată, trebuie să îngrijească, să aibă rezerve, planul B, normal, pentru că și noi suntem cetățeni care plătim impozite. Trebuie să fie niște bonusuri, ceri, dar trebuie și să oferi. Noi vedem destul de logic această necesitate de a veni cu un ajutor pentru biserică, pentru preoți, reieșind din necesitățile lor: câți copii are, dacă matușca lucrează undeva. Clar că printre noi sunt boieri, un procent foarte mic, dar noi nu putem să ne punem într-o oală cu restul preoților, care treabă nu au cu această criză. Sincer să vă spun, m-am apucat de construcții, am o brigadă, iau un obiect, altul, dar nici de lucru nu este acum. Spre rușinea mea, mă ocup cu cele lumești. Preotul de la altar trebuie să se hrănească. Noi, iese, ne hrănim ca lumea – din lume. Apoi nu mai reușești să faci slujba normal. Nu-i credință, așa e, necazuri, epidemie”, conchide acesta.

Potrivit parohului Bisericii „Întâmpinarea Domnului” din Chișinău, Octavian Moșin, donațiile sunt coordonate cu superiorii. El precizează că îi este mai ușor în comparație cu alți preoți, deoarece are și alte activități și nu depinde doar de banii adunați în biserică.

„Nu am primit nimic. Nu am avut nicio adunare. Situația e destul de grea la toate bisericile. (…) Aș zice că 80% sunt legați de biserică și de ceea ce dă pământul. Clar că nu moare nimeni de foame, dar ne rugăm să treacă mai repede această perioadă, deși în perioada postului mare veneau mai mulți oameni la biserică și se compensa pentru cealaltă perioadă a anului bisericesc. (…) Noi niciodată nu acceptăm ceva necoordonat cu superiorii noștri și dacă face cineva o donație, o primim centralizat. Din fericire, nimeni din clasa politică până acum nu mi-a oferit. Sunt foarte fericit, pentru că îmi place când este o donație clară a credincioșilor”, completează Moșin.

Preotul din Stăuceni, Gheorghe Gavrilița, consideră că localitatea nu este printre cele mai sărace și, probabil, nu-i va fi acordată o asemenea donație.

„Sperăm că se va normaliza situația, nu neapărat să ne ajute Dodon, Trump, Putin sau altcineva. Noi mizăm doar pe poporul nostru. Nu am auzit, dar dacă președintele vrea să facă o jertfă undeva, poate să o facă, nu numaidecât să auzi, mâna dreaptă face așa ca să nu audă mâna stângă. Mai făceau pe timpuri Ghimpu, Chirtoacă, de aceea cred că nu se mai termină cu Dodon sau alții această posibilitatea de a ajuta biserica. Dacă va veni ca un creștin și va lăsa în jertfelniță, treaba lui. Ori el, ori altul. Eu nu am când să mă uit cine și ce aduce”, precizează acesta.

Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, despre care sursele ZdG au spus că a împărțit duminică banii, afirmă că nu cunoaște nimic și nu comentează „vorbele goale”.

Totodată, unii preoți au refuzat să spună dacă au primit bani sau nu.

„Domnișoară, lasă-mă în pace, te rog, du-te și-ți caută de treabă. Noi nu avem cu ce plăti lumina, lucrătorii, gazul, amenzile din cauza voastră – 22.500. De ce răscoliți acolo unde nu ar trebui? Dar cât primești tu în plic? Dacă îmi spui cinstit acum, mai vorbește cu mine, dacă nu – nu mai vorbi, pune receptorul și du-te și-ți caută de treabă, fetițo! În toată lumea, primiți, nu spune minciuni, eu știu sigur că primiți. Hai căutați-vă de nevoie, vă rog, lăsați Biserica și slujitorii în pace. Voi puteți lăsa Biserica în pace? Ocupați-vă de pandemie, de politică, de ce vreți , dar Biserica lăsați-o în pace. Nu trageți de fusta Bisericii ca de o desfrânată, că aceasta e mireasa lui Hristos. Minte în cap ai și cruciuliță la gât, ești botezată? Dacă tu spui cât primești în plic și cât primesc colegii tăi, mai vorbim sau nu vorbim deloc pe lumea asta, în genere. Caută-ți de treabă!”, ne-a răspuns Pavel Borșevschi, parohul Bisericii „Sfântul Dumitru” din Chișinău.

Totodată, părintele Semion din Briceni a spus că nu răspunde la „așa întrebări, chiar dacă a dat, chiar dacă nu a dat, chiar dacă preotul a primit sau nu. Sunt întrebările celui care a dat și celui care a primit”.

Ce spune reprezentantul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove

Întrebat dacă știe despre vreo donație către parohii din partea președintelui țării, secretarul de presă al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, Vadim Cheibaș, a spus că nu știe de ce ar fi „dator” să ne răspundă la această întrebare: „păi, dar chiar credeți că trebuie să răspund la orice întrebare pe care mi-o puneți?”.

Cât despre faptul dacă ar trebui preoții să accepte astfel de donații, acesta a menționat: „preoții acceptă donații și donațiile le primesc prin diferite modalități, sunt ctitori care lasă în cutia milelor donații și consiliul ulterior decide ce să facă cu banii respectivi. Pot fi din partea oricui, donațiile sunt pentru a face anumite lucruri bune pentru biserică, nu se face politică în cazul dat”.

Președinția R. Moldova: „Nu au fost făcute donații”

Consultantul principal din Secția protocol și comunicare a Aparatului președintelui, Carmena Lupei, a precizat că donații către biserici nu au fost făcute.

„Din partea instituției prezidențiale nu au fost făcute donații de bani în adresa vreunui locaș sfânt. Totodată, președintele Igor Dodon, ca politician și persoană privată, s-a manifestat mereu ca susținător al Bisericii și a contribuit în divers mod în sprijinul religiei creștin-ortodoxe”, este reacția oferită pentru ZdG.

La 10 aprilie, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove nota într-un comunicat că „președintele țării și-a exprimat preocuparea autorităților centrale de a identifica posibilitatea acordării unui ajutor către parohii în aceste condiții de criză”. Ulterior, premierul Ion Chicu și președintele Igor Dodon au declarat că bisericile nu vor primi bani din bugetul de stat.

În 2016, un grup de preoți în frunte cu Marchel a îndemnat cetățenii să-l voteze pe Igor Dodon la alegerile prezidențiale.