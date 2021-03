104 lucrători medicali răpuși de Covid-10 în doar un an. Ministerul Sănătății publică lista „eroilor în alb care nu au reușit să învingă boala și au plecat la ceruri”

104 lucrători medicali au decedat în R. Moldova timp de un an în urma complicațiilor provocate de Covid-19. Primul deces a fost înregistrat pe 27 martie 2020, de Covid-19 fiind răpusă Ecaterina Litvinschi.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a publicat lista tuturor celor 104 medici decedați timp de un an de zile de pandemie și le-a adus acestora un ultim omagiu.

„Pandemia COVID-19 ne-a răpit mulți oameni dragi, rude, prieteni, cunoscuți. Fiecare pierdere înseamnă un gol imens, rămas în sufletul familiei, a colegilor de lucru, a societății. Timp de un an, lucrătorii medicali au fost în prima linie de luptă cu COVID-19, muncind zi și noapte, fără pauze, departe de familie, pentru a salva cât mai multe vieți. Și-au dedicat tot timpul și toată energia, ca să ne ofere nouă tuturor un exemplu de curaj, sacrificiu și profesionalism, stând la straja sănătății noastre. Uneori, chiar și cu prețul propriei vieți. Astăzi, la un an de la decesul primului lucrător medical, toată societatea comemorează eroii în alb. Îi deplângem pe cei care nu au reușit să învingă boala și au plecat la ceruri. Vom păstra în inimile noastre recunoștința pentru dedicația cu care și-au făcut munca și ne vom aminti cu multă căldură despre calitățile lor profesionale și umane. Vom purta veșnic vie amintirea lor, eroilor în alb! IN MEMORIAM”, scrie MSMPS.

