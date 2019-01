Vlad Bilețchi va candida la alegerile parlamentare pe listele Partidului Liberal

Președintele Asociației „UNIREA-ODIP”, Vlad Bilețchi, va candida la alegerile parlamentare din 24 februarie pe listele Partidului Liberal. Potrivit lui Bilețchi, decizia vine în urma apelului lansat de președintele PL, Dorin Chirtoacă, de consolidare a forțelor pentru a mobiliza electoratul unionist.

„Timp de aproape cinci ani am muncit pe segmentul civic, am organizat marșuri, manifestații de amploare pentru Unirea cu România, campanii de informare ample cu privire la beneficiile apropierii de România, am reparat o școală și suntem în proces de restaurare a Cimitirului Eroilor Români din Chișinău. Consider că a venit timpul ca unioniștii să fie reprezentați în Parlament de oameni onești, care au muncit neîncetat pentru cauza românească”, a declarat Vlad Bilețchi.

Bilețchi susține că până în prezent doar el a decis să candideze pe listele PL, dar și ceilalți colegi ai săi au posibilitatea să facă acest lucru.

Prezent la conferința de presă, președintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, a declarat că la partid nu s-a discutat încă despre ordinea candidaților pe lista PL pentru circumscripția națională.

Președintele Asociației „UNIREA-ODIP”, Vlad Bilețchi, va candida și pe circumscripția numărul 26, care include sectoarele Centru și Buiucani.