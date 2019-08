VIDEO/ Primii oameni în stat, despre „expulzarea” profesorilor turci

La circa un an de la „expulzarea” a șapte cetățeni turci de pe teriotriul țrii și aproape trei luni de când CtEDO a condamnat R. Moldova pentru încălcarea drepturilor omului în acest caz, autoritățile nu au un răspuns privind cine se face vinovat și cum s-a întâmplat ca profesorii care au cerut azil să fie trimiși, cu bună-știință, la închisoare în Turcia.

Subiectul referitor la rezultele anchetei privind „expulzarea” profesorilor turci în septembrie 2018, a fost pus pe ordinea de zi de către protestatarii Occupy Guguță care au afișat pancarte în preajma monumentului Ștefan cel Mare și Sfânt, acolo unde oficialii au depus astăzi, 27 august, flori de Ziua Indepdendenței.

Prim-ministra Maia Sandu le-a spus protestatarilor că șeful Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandr Esaulenco, le-a promis o „evaluare autentică”, după ce guvernarea și-a exprimat nemulțumirea față raportul pe care instituția l-a prezentat deputaților din Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului.

Potrivit prim-ministrei, în raportul prezentat de SIS „nu sunt informații credibile”, deoarece documentul a fost realizat de către o echipă de angajați ai SIS care se numără printre persoanele care au participat și la procesul de „expulzare” a cetățenilor turci.

Maia Sandu a declarat că raportul care a ajuns pe masa parlamentarilor este unul „de doi bani” și că un alt raport va fi realizat tot de SIS, doar că fără participarea persoanelor implicate în procesul de „expulzare” a profesorilor turci. Aceasta a dat asigurări că actualul șef al SIS, Alexandr Esaulenco, numit în funcție de noua guvernare la 25 iunie, nu a avut nicio atribuție cu procesul respectiv.

La rândul său, ministrul de Interne, Andrei Năstase, a reiterat că la Procuratura mun. Chișinău se află un dosar care investighează toate circumstanțele cazului și persoanele implicate.

„Procuratura municipiului Chișinău instrumentează dosarul cetățenilor turci care au fost nedreptățiți. Și acolo vor trece toți, fără excepție: și cei de la SIS, și cei de la MAI, toți care au avut atribuții, care au avut tangență cu acest dosar”, a dat asigurări Andrei Năstase, care a cerut societății răbdare.

Reporterul ZdG l-a întrebat astăzi pe Igor Dodon ce mesaj are de Ziua Independenței pentru familiile profesorilor turci. Acesta a evitat să discute subiectul și a declarat: „Personal nu am fost implicat în acest proces și am spus foarte clar că am aflat din presă, la fel cum ați aflat și dvs”.

Șapte cetățeni străini au fost expulzați în dimineața zilei de 6 septembrie 2018 din R. Moldova. Aceștia au fost reținuți în timp ce ieșeau din casă pentru a merge la serviciu.

SIS declara atunci că cei șapte cetățeni turci ar avea legături cu o grupare islamistă, grupare despre care există indicii că desfășoară acțiuni ilegale în mai multe țări.

Pe 11 iunie 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a emis o hotărâre prin care a declarat că R. Moldova a încălcat dreptul la libertate și siguranţă şi dreptul la respectarea vieții private și de familie a cetățenilor turci.

Avocatul care a mers la CtEDo în numele a cinci cetățeni turci, a declarat că „nici în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, agentul guvernamental, statul R. Moldova nu a prezentat careva probe precum că reclamanții constituie sau au constituit un pericol pentru securitatea și ordinea publică din R. Moldova”.

După ce a trecut SIS-ul în subordinea președintelui țării și a numit la șefia instituției un nou director, pe Alexandr Esaulenco, noua guvernare a cerut un raport privind procesul de „expulzare” a profesorilro turci.

Pe 5 iulie Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului un raport amplu referitor la întreg procesul privind declararea drept indezirabili a șapte profesori turci și transportarea acestora în țara de origine în pofida faptului că aceștia au solicitat azil politic în R. Moldova. Acesta nu a fost făcut public.

Totodată, dacă înainte de a veni la guvernare retorica Blocului ACUM se baza pe faptul că în spatele „expulzării” profesorilor turci ar sta Igor Dodon, care i-ar mulțumi în acest mod lui Erdogan pentru reparația clădirii Președinției, acum ipoteza a fost schimbată.

Chiril Moțpan, președintele Comisiei securitate, națională, apărare și ordine publică, a declarat că președintele Igor Dodon nu a avut nicio atribuție la îndepărtarea ilegală a profesorilor de pe teritoriul R. Moldova.

La începutul lunii august, Procuratura a anunțat că a pornit un dosar penal pe faptul expulzării profesorilor turci.