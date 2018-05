Video/ Milionarul de la Trans Oil și prietenul său, Plahotniuc, într-o anchetă despre afaceri agricole peste Prut

Liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, este acuzat de un om de afaceri de peste Prut că ar sta în spatele unei scheme de preluare a afacerii agricole.

Într-o investigație PRO TV România privind piața agricolă, businessmanul Andrian Porumboiu, care a crescut un imperiu pe agricultură, Grupul Racova, format din aproape 50 de mi de hectare de teren lucrate la nivel industrial, ferme, fabrici de panificație, de ulei, vinificație, hoteluri, construcții industriale, susține că în 2015, aflat în fața unui colaps financiar, a acceptat să transfere toate acțiunile ce constituie partea de producție vegetală și de uleiuri, omului de afaceri din R. Moldova, Vaja Jhashi, iar acesta urma să-i șteargă toate datoriile.

Vaja Jhashi este un milionar de origine georgiană, care deține cetățenia R. Moldova, are pașaport rusesc și american, și conduce „formal” cel mai mare grup de companii de pe piața cerealelor și oleaginoselor din R. Moldova, „Trans-Oil Group of Companies”. Contractul a fost semnat cu Delta Commodity and Financial Services (DCFS) S.A. din Geneva condusă de Vaja Jhashi și prevedea ca acesta să plătească toate datoriile până la 30 noiembrie 2015.

La scurt timp după preluarea afacerii, au avut loc câteva tranzacții prin care acțiunile au ajuns la persoane interpuse din Orientul Mijlociu, iar acestea nu și-au onorat obligațiunile prevăzute de contract. Respectiv, Porumboiu ar fi rămas fără o parte importantă a afacerii, dar cu aceleași datorii.

Vaja Jhashi avea din 2014 afaceri în România, când a cumpărat prin intermediul companiei Floare International cea mai mare fabrică de prelucrare a uleiului din România, Ultex Ţandărei, aflată în faliment. După o perioadă de activitate, fabrica și-a stopat activitatea, iar muncitorii au rămas cu restanțe salariale de câteva luni.

Andrian Porumboiu se arată convins că în spatele acestor preluări de afaceri stă liderul PDM, Vladimir Plahotniuc.

„Eu am invocat și repet, cred că este mâna lui Plahotniuc. Plahotniuc are niște relații în România… diabolice. Tot ce se întâmplă și tot ce e în Moldova e Plahotniuc, inclusiv la firma asta. Eu n-am niciun fel de teamă, chiar dacă îmi spun: ai grijă, că aceștia calcă cu mașină”, susține Porumboiu.

Jurnaliștii de la PRO TV menționează despre dosarul penal demarat de DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional, şantaj, înşelăciune şi spălare de bani, în care figurează liderul partidului de la guvernare, Vladimir Plahotniuc. Urmărirea penală a fost blocată pentru că DIICOT consideră că nu sunt fapte care să privească statul român.

Întrebat de jurnaliști dacă investitorii în afacerile agricole din România, de fapt, sunt oamenii lui Plahotniuc, milionarul Vaja Jhashi neagă insistent orice implicare a liderului PDM. În același timp, Jhashi recunoaște că este un apropiat al lui Plahotniuc și că se cunosc mai bine de 20 de ani.

„Îl știu pe Plahotniuc de mult timp, de 20 de ani, dar niciodată nu a fost parte în afacerile mele, în nicio investiție. Dacă Plahotniuc ar fi vrut să intre în afacere cum trebuie, n-am fi avut nevoie de investitori. Îmi scria un cec și terminam. Este o putere financiară și nu mai mergeam la bănci. A spune că Plahotniuc este într-o afacere care nu merge este imposibil! Dacă era Plahotniuc în afacere era totul gata, creditorii plătiți. De ce aș mai fi avut nevoie de investitori dacă era Plahotniuc implicat. Ca să-ți răspund la întrebare cu deplină responsabilitate, Plahotniuc n-a fost niciodată parte din această afacere din operațiunile din România, nici măcar nu s-a interesat. N-a avut nici măcar nicio o dicuție apropiată de Racova. E total în afara poveștii”, susține milionarul Vaja Jhashi.

PRO TV România nu a reușit să obțină o reacție a liderului PDM. Ulterior, politicianul și omul de afaceri nu a făcut vreun comentariu public la subiect.

„Povestea e încurcată încă la Vaslui: 28 de mii oameni care au terenuri arendate la grupul Racova şi nişte zeci de mii de hectare ce pot şi trebuie să fie lucrate pentru că reprezintă resursa unui întreg judeţ”, se arată în investigația PRO TV România, “Țara fără glie”, care poate fi urmărită mai jos:



Milionarul Vaja Jhashi, care deține cel mai mare grup de pe piața cerealelor și oleaginoselor din Moldova, „Trans Oil”, l-a însoțit pe premierul Pavel Filip, în ianuarie curent, într-o vizită oficială în Emiratele Arabe Unite.

Întrebat ulterior cum motivează prezența milionarului moldovean în componența delegației în Emiratele Arabe Unite, Pavel Filip a declarat că Vaja Jhashi este singura persoană pe care o cunoaște care vorbește fluent araba și care este bine informată la capitolul activitate economică în țările din Golf. Anterior însă, Vaja Jhashi figura drept membru al Consiliului de Administrare al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova, organizație fondată și condusă de liderul PDM, Vladimir Plahotniuc.

Mihail Caraseni, despre care presa a scris că este vicepreședintele afacerii Trans Oil, îl consultă, la rândul său, în probleme economice pe președintele socialist Igor Dodon. Mihail Caraseni, este fratele deputatului Partidului Democrat din Moldova (PDM) Demian Caraseni.

Mihail Caraseni îl consiliază pe Igor Dodon de mai bine de un an, fiind membru al Consiliului Economic pe lângă președintele R. Moldova din 3 martie 2017. În Decretul președintelui privind componența Consiliului Economic nu este indicată funcția lui Mihail Caraseni, ci doar că reprezintă firma „Trans-Oil LTD”.