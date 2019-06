VIDEO/ Dodon îndeamnă Curtea Constituțională să își revadă hotărârile: Guvernul Filip a plecat în istorie

La scurt timp după ce Partidul Democrat a anunțat că se retrage de la guvernare, Igor Dodon a declarat în fața jurnaliștilor că Guvernul Filip nu poate demisiona, or acesta și-a încetat activitatea la 8 iunie, atunci când Guvernul Sandu a fost învestit în funcție. Totodată, președintele a ținut să felicite cetățenii, menționând că democrații și-au recunoscut înfrângerea.



„Sincer vă felicit că prin verticalitate, prin faptul că nu ne-am dat șantajați, am ajuns la această victorie. Uzurpatorii au recunoscut înfrângerea”, a declarat Igor Dodon.

Șeful statului a făcut un apel și către Curtea Constituțională, ca să își revizuiască ultimele hotărâri cu privire la dizolvarea Parlamentului, dar și cu privire la declararea neconstituțională a Guvernului Sandu.



„Mă adresez judecătorilor Curții Constituționale. Convocați-vă și revedeți hotărârile nelegitime. Aceasta este calea cea mai simplă și rapidă. Gata, Plahotniuc nu-i, Partidul Democrat nu-i. Nu au cu ce vă speria. Nu au cu ce vă șantaja”, a spus Dodon.



Președintele a declarat că dacă CC nu își va revizui hotărârile, atunci va face un apel către Guvern și Parlament pentru a schimba componența Curții.