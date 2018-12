Usatîi, despre planurile pentru alegerile parlamentare și arhiva video care va fi făcută publică dacă i se va întâmpla ceva

Renato Usatîi, liderul formațiunii politice „Partidul Nostru” și ex-primarul mun. Bălți, susține că partidul său ar putea participa la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 alături de partidul „Patria”, în cadrul blocului electoral „Renato Usatîi”. Anunțul a fost făcut de Renato Usatîi în cadrul unei transmisiuni live pe profilul său de Facebook.

„Dacă vor decide să elimine un partid, de exemplu Partidul Nostru, oricum va rămâne blocul”, a declarat Usatîi, care a mai precizat: „nu cred în aceste alegeri, dar se poate întâmpla o minune”.

Partidul Politic „Patria” a fost exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din noiembrie 2014. În prezent, formațiunea este condusă de Sergiu Biriukov.

În cadrul aceleiași transmisiuni live, Usatîi a făcut precizări referitor la zvonurile din spațiul public referitor la starea sa de sănătate. Acesta a anunțat că urmează să fie spusus unei intervenții medicale, iar în cazul în care cu el se va întâmpla ceva, a pregătit arhiva sa video care ar conține informații din viața mai multor oameni.

„Dacă o să mor, eu o să vă anunț personal. Până când sunt viu și sănătos. Da, de fapt, mă pregătesc pentru o intervenție complicată. O spun direct, pentru a nu lăsa spațiu de interpretări, povești și legende, cum se întâmplă la noi. Sper foarte mult că totul va trece bine, mai ales pentru că crezul meu în viața a fost întotdeauna, dacă Dumnezeu are pentru mine careva planuri, înseamnă că totul trebuie să fie bine, dacă nu are aceste planuri, înseamnă că totul va fi foarte rău. Dacă am ajuns până la vârsta de 40 de ani, înseamnă că Dumnezeu are careva planuri și aceastea trebuie să se îndeplinească”, a declarat Usatîi.

„Eu nu am plecat nicăieri, dacă cu mine se va întâmpla ceva, credeți-mă, din arhiva video pe care eu am lăsat-o va putea fi creat un serial din 200 de episoade. Toți trebuie să știe și să înțeleagă ce se întâmplă, de fapt, în viața unor oameni, ce-i determină să ascundă, să nu spună până la capăt”, a adăugat acesta.

Renato Usatîi se află la Moscova din vara anului 2016. La scurt timp după plecarea sa, pe numele său a fost emis un mandat de căutare internațională, acesta fiind acuzat că ar fi comandat asasinarea bancherului rus Gherman Gorbunțov. În februarie curent, Usatîi și-a dat demisia din funcția de primar de Bălți, iar fotoliul său a fost preluat de colegul său de partid Nicolai Grigorișin, în urma alegerilor locale noi.