Petru Corduneanu, actualul consilier municipal în Chișinău pe listele Partidului Socialiștilor din R.Moldova ar putea ajunge deputat în Parlamentul de la Chișinău. Acesta îi va lua locul deputatei Irina Mizdrenco, care a decedat zilele trecute, fiind răpusă de o boală incurabilă.

În trecut, Petru Corduneanu a fost protagonistul mai multor investigații jurnalistice, el fiind un personaj cheie din organele Ministerului Afacerilor Interne din perioada guvernării comuniste. Corduneanu a fost anchetat penal și în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, însă recent, acesta a fost achitat. Punctul final în acest dosar a fost pus de Curtea Supremă de Justiție.

În august 2014, Petru Corduneanu, ex-şeful Direcţiei Ordine Publică din cadrul MAI în perioada protestelor din aprilie 2009, a fost declarat nevinovat de către judecătorul Victor Boico, de la Judecătoria Buiucani, după ce Valentina Cuşnir, pe atunci deputată, l-a acuzat că ar fi maltratat-o. Dosarul a fost ulterior examinat și de către Curtea de Apel Chişinău.

Între timp, Petru Corduneanu s-a implicat în politică. La alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 acesta a candidat pe listele PSRM-ului condus de Igor Dodon, fiind pe locul 30, nereuşind, la acel moment, să acceadă în Parlament. Pentru că nu a reuşit să ajungă deputat, a candidat,în vara anului 2015 pe listele aceluiaşi partid, pentru funcţia de consilier municipal, de această dată, cu succes, pentru că a reuşit să acceadă în Consiliu. Alături de Corduneanu, în 2014, în dosarul intentat la cererea Valentinei Cuşnir, a fost achitat şi Dumitru Rusu, fostul său adjunct, învinuit de aceleaşi infracţiuni.

Ulterior, în luna decembrie 2016, CA Chișinău a menținut sentința primei instanțe. Decizia a fost executorie, dar putea fi atacată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 30 de zile. Radu Sâli, procurorul în Procuratura de circumscripție Chişinău, Pavel Guţan, procurorul în Secţia reprezentarea învinuirii în Curtea Supremă de Justiţie, şi partea vătămată Valentina Cuşnir au mers și la CSJ, care însă, într-o hotărâre pronunțată integral pe 27 iunie 2017, au hotărât să mențină deciziile instanțelor inferioare, Corduneanu și Rusu fiind, astfel, „izbăviți” de 7 aprilie.

„Corduneanu Petru şi Rusu Dumitru pe data de 07.04.2009, aproximativ la orele 23:00 min., fiind implicaţi în serviciu de menţinere a ordinii publice pe Piaţa Marii Adunări Naţionale din mun. Chişinău, întâlnind-o pe cet. Valentina Cuşnir, la intersecţia străzii Puşkin şi bd. Ştefan cel Mare, care mergea paşnic, fără a încălca ordinea publică, în lipsa cărorva temeiuri legale, depăşindu-şi în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor de serviciu acordate prin lege, numind-o cu cuvinte necenzurate, au apucat-o de păr, au îmbrâncit-o, au imobilizat-o răsucindu-i mâinile, apoi au deposedat-o de megafonul de model „HQ-108″, cu forţa au escortat-o în direcţia Palatului Naţional, timp în care i-au aplicat multiple lovituri cu mâinile şi picioarele peste diferite părţi ale corpului cauzându-i conform raportului de expertiză medico-legală nr. 2186/D din 17.08.2009 vătămări corporale medii”, se menționa în rechizitoriul procurorilor, trimis în judecată.

Instanțele de judecată au ajuns însă la concluzia că informațiile din rechizitoriu nu ar corespunde adevărului.

„Astfel, analizând probele administrate şi cercetate în şedinţa de judecată a primei instanţe, iar ulterior cercetate şi în instanţa de apel, instanța de apel a conchis că prima instanţă a făcut o justă concluzie cu privire la aceea că, atât la etapa urmăririi penale, cât şi în cadrul cercetării judecătoreşti, învinuirea înaintată inculpaţilor, bazată pe declaraţiile părţii vătămate, nu şi-a găsit confirmarea”, se precizează în hotărârile instanțelor de judecată.

Recent, pe 27 iunie 2017, CSJ a menținut deciziile instanțelor inferioare, fiind respins recursul declarat de Valentina Cușnir pentru că ar fi fost depus peste termen. „Colegiul penal concluzionează că, acestea sunt declarate peste termenul legal prevăzut de art. 422 Cod de procedură penală, care indică expres că termenul de recurs este de 30 de zile de la data pronunţării deciziei”. Și recursurile procurorilor au fost respinse.

„Istanţa de recurs reţine, că hotărârile instanţelor de fond corespund tuturor prevederilor legii de procedură penală, sunt legale şi motivate, fiind evaluat just probatoriul administrat şi indicate motivele pe care şi-au întemeiat hotărârile adoptate, drept urmare toate criticile din recursul declarat de către partea acuzării, sunt vădit neîntemeiate, respectiv acesta urmează a fi respins ca inadmisibil”, scrie în decizia Curții Supreme de Justiție, luată de judecătorii Gordilă Nicolae, Guzun Ion, Covalenco Elena, Catan Liliana și Diaconu Iurie.

Am încercat să discutăm cu Petru Corduneanu despre oportunitatea de a deveni deputat, dar și despre planurile pe care acesta le are din noua postură, dar Cordueanu are telefonul mobil deconectat.

