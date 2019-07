Se caută „formule” pentru a-l demite pe Harunjen: Dodon anticipează ședința Parlamentului, iar Năstase – a CSP

Juriștii din Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului caută „formule” privind demiterea din funcție a procuroului general Eduard Harunjen, susține vicepreședintele Legislativului Alexandr Slusari. Potrivit acestuia mâine dimineață Biroul permanent al Legislativului urmează să se convoce pentru a stabili „formula”. Între timp, președintele țării Igor Dodon anticipează deja pentru mâine inițierea procedurii de demitere a lui Harunjen, care se află în concediu medical, în ședința Parlamentului.

Contactat, vicepreședintele Parlamentului Alexandr Slusari susține că există câteva „variante”, iar juriștii lucrează „supra formulei”, pentru că „siutația nu este una simplă în contextul legislației existente”.

Potrivit acestuia mâine, la ora 9.00, Biroul permanent al Parlamentului se va convoca în ședință și va decide ora la care ar urma să aibă loc ședința plenului și ce formulă va fi aplicată pentru demiterea procurorului general.

Întrebat dacă nu s-ar admite vreo încălcare a legislație atât timp cât procurorul general se află în concediu medical, Alexandr Susari a declară că acest lucru „mai puțin contează”.

Explicațiile lui Alexandr Slusari au fost solicitate de ZdG după ce Igor Dodon a anunțat pe pagina sa de Facebook că este gata să semneze decretul de demisie al lui Eduard Harunjen după ce mâine Parlamentul va iniția procedura de eliberare a acestuia din funcție.

Contactat de ZdG la subiect, consilierul președintelui în domeniul juridic Maxim Lebedinschi a solicitat presei „răbdare”.

Președintele Comisiei juridice, numiri și imunități Sergiu Litvinenco nu a răspuns la apelurile ZdG.

Tot astăzi, Alexandru Slusari a mai declarat pentru ZdG că ar urma să se țină cont și de faptul că mâine are loc și Ședința Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).

Ministrul de Interne Andrei Năstase a anunțat în seara zilei de 8 iulie că mâine, la ora 10.00, urmează să aibă loc ședința CSP, după ce a cerut organului să se întrunească pentru a pune în discuție demersurile sale „legate de activitatea Procuraturii în general și a lui Eduard Harunjen, în special”.

Eduard Harunjen se află de astăzi în concediu medical, după ce ar fi fost internat la cardiologie.

În ultimele săptămâni, reprezentanți ai societății civile, dar și factorii politici de la guvernare au cerut demisia procurorului Eduard Harunjen.