Petițiile colective vor putea ajunge subiecte de dezbateri în Parlament. Ce mecanism propun doi deputați

Petițiile colective, care vor acumula 10 000 de semnături, vor putea ajunge în dezbateri în Plenul Parlamentului. O inițiativă în acest sens a fost înregistrată astăzi, 22 iulie, de către deputații Blocului ACUM, Radu Marian și Dan Perciun, care susține că s-au inspirat din experiența Marii Britanii, acolo unde există un astfel de mecanism.

Potrivit deputatului Radu Marian, petițiile colective vor putea fi semnate în format fizic, pe hârtie, dar și online, pe un website special care urmează a fi elaborat de Parlament.

Semnătura se va considera valabilă, dacă aceasta va conține numele, prenumele, codul personal și domiciliul semnatarului. Fiecare inițiativă va avea 60 zile la dispoziție, pentru a acumula 10 000 de semnături, iar în momentul în care pragul va fi atins, aceasta va fi supusă audierilor publice, de către comisia de specialitate, apoi înaintată Biroului Permanent al Parlamentului pentru a fi inclusă în ordinea de zi a Plenului.

Potrivit autorilor, pragul de 10 000 de semnături a fost stabilit în baza „experienței altor state, iar cifra fixă și simbolică a fost aleasă din perspectiva comunicării mai eficiente cu publicul”.

Pentru a pune în practică acest proiect de lege, responsabili din Comisia parlamentară permanentă „administrație publică” vor crea un regulament de funcționare a petițiilor și vor anunța licitația publică pentru selectarea companiei care va dezvolta site-ul web pentru inițiativele civice lansate online.

Proiectul implică și cheltuieli. Pentru dezvoltarea paginii web și a unei strategii inițiale de comunicare autorii susţin că vor fi necesari de la 50 000 – 200 000 de lei. Totodată, va fi nevoie și de un buget anual pentru salarizarea a doi angajați, care se vor ocupa de administrarea proiectului.