O declarație privind eliberarea deținuților politici din Moldova, semnată la Consiliul Europei

Cei trei membri ai delegației R. Moldova la Consiliul Europei, Mihail Popșoi, Andrei Năstase și Vlad Bătrîncea, au înregistrat o declarație pentru „eliberarea deținuților politici și eradicarea practicilor de poliție politică din țara noastră”. Declarația a fost semnată de 18oficiali străini.

„Sistemul judecătoresc este încă vulnerabil influentelor vechiului regim. Am sensibilizat CoE asupra derapajelor din trecut și am primit asigurări de la toate grupurile politice ca ne vor ajuta în procesul anevoios de reformă. Un prim pas important în această direcție este eliberarea și reabilitarea deținuților politici și tuturor celor care au avut de suferit pe nedrept de urma fostului regim. Personal voi depune eforturi pentru eliberarea din detenție în cel mai scurt timp a deținuților politici Gheorghe Petic și Valentin Esanu”, scrie deputatul Mihai Popșoi pe pagina sa de Facebook, unde publică și declarația în care sunt enumerați printre persoane persecutate politi: avocații Ana Ursachi, Eduard Rudencu, Eduard Crețu, judecătorii Domnica Manole, Dorin Munteanu, Gheorghe Balan, politicienii Gheorghe Petic, Grigore Petrenco, activistul civic Pavel Grigorciuc, martorii-cheie Sergiu Cebotari, Valentin Eșanu.

La 20 martie 2019, prin sentința Judecătoriei Orhei, Gheorge Petic, liderul organizației teritorial PPDA de la Ungheni, a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de viol și condamnat la 3 ani și 6 luni închisoare, în penitenciar de tip închis.

În luna mai 2016, judecătoarea Domnica Manole s-a ales cu un dosar penal după ce a pronunțat o hotărâre prin care a obligat Comisia Electorală Centrală să organizeze un referendum republican la inițiativa PPDA, iar la 4 iulie 2017 a fost demisă din funcție de către Consiliul Superior al Magistraturii, în baza unui aviz al Serviciului de Informații și Securitate.