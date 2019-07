Nicu Popescu își recunoaște gafa: „sper să depășim acest moment de neînțelegere”

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene Nicu Popescu recunoaște că a admis o gafă ieri, 1 iulie, în cadrul întrevederii cu omologul său român Teodor Meleșcanu, atunci când a calificat conflictul transnistrean drept un „război civil”.

Totodată, Nicu Popescu a ținut să relateze despre evenimentele din 1992 din regiunea transnistreană.

Vorbind despre agenda sa de ministru, acesta a spus că se va concentra pe deblocarea finanțării externe, combaterea corupției, precum și reglementarea conflictului transnistrean.

Nicu Popescu, ministrul de Externe se află într-o vizită oficială la București la invitația omologului său român, Teodor Meleșcanu. Acesta s-a ales cu o serie de critici după conferința de presă susținută la București în cadrul căreia a vorbit despre conflictul transnistrean ca fiind un război civil.