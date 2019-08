Maia Sandu: Respectul pentru cetățeni este mai presus decât protocolul de a depune flori alături de Dodon

Maia Sandu a declarat că dragostea și respectul față de cetățeni este mai important decât protocolul care presupune că de Ziua Independenței prim-ministrul depune flori alături de șeful statului și președintele Parlamentului.

Răspunsul Maiei Sandu vine după ce reportera Agora.md a întrebat-o pe Maia Sandu despre decizia de a depune flori separat de șeful statului.

„Cred că dragostea pentru cetățeni și respectul nostru pentru cei care au luptat anul trecut, și nu doar anul trecut, dar mulți ani, pentru democrație și libertate, este mai important decât proctocolul. Am ținut foarte mult să venim astăzi, aici, în mod simbolic, și să depunem flori împreună cu oamenii alături de care am încercat să depunem flori anul trecut și nu am fost lăsați de către regimul oligarhic”, a explicat Maia Sandu.