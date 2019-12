VIDEO/ Ședința săptămânală a serviciilor primăriei Chișinău. Subiectele discutate

Luni, 9 decembrie, are loc ședința săptămânală a serviciilor Primăriei. Şedinţa este condusă de primarul general, Ion Ceban.

Ora 8:17 Înainte de a anunța că ședința s-a încheiat, Ion Ceban a declarat că va face publice toate cheltuielile suportate pentru reparația biroului său.

„Despre reparația din biroul meu. Vom face publicitate cheltuielile în acest sens. De unde vin banii și cum anume vin banii. La revedere”, a declarat Ceban.

Ora 8:10 Șeful Direcției comerț, Marcel Zambițchi, din cadrul Primăriei a fost mustrat de primar din cauza caruselului instalat în PMAN.

„Când am văzut frumusețea de carusel, am discutat că nu vom avea lucruri care deranjează mai multă lume. Parcă am convenit că de la 14:00 până la 17:00 caruselul este gratuit. Aveți două zile să rezolvați problema, altfel plecați dvs. sau cel cu caruselul. Este o avertizare publică și o mustrare”, a declarat Ceban.

Ora 8:06 „Ședința de astăzi nu o să dureze mult pentru că trebuie să plecăm în Turcia. Acolo vom discuta despre mai multe proiecte”, a declarat Ceban.

Ora 8:04 Ședința a început.

Ședința este programată pentru ora 8:00.