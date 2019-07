LIVE/ Renato Usatîi face declarații despre conținutul „secret” al Raportului Kroll 2

Liderul PN, Renato Usatîi, face declarații despre conținutul Raportului Kroll 2, despre care susține că îl deține integral.

Renato Usatîi a adus la conferința de presă părțile 2 și 3 ale Raportului Kroll 2. Potrivit acestuia, la Raport a avut acces un număr limitat de persoane, iar Vlad Plahotniuc ar fi dat indicația ca documentul să nu fie tradus în limba română.

Potrivit lui Renato Usatîi, stick-ul cu Raportul Kroll 2 și alte informații le-a primit în prima noapte când s-a întors în țară.

Astăzi, 12 iulie, liderul partidului „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, a publicat încă o pagină din Raportul kroll 2, despre care afirmă că este divizat în trei părți.

Renato Usatîi susține că documentul Kroll ar arăta că fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, ar fi, de fapt, principalul beneficiar al fraudei bancare, cel care ar fi pus în practică schema cu ajutorul lui Ilan Șor.

Pentru ZdG, CNA a confirmat că sechestrele pe bunurile companiei Finpar Invest SRL ÎCS, companie de bază în imperiul imobiliar al lui Vladimir Plahotniuc, au fost aplicate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracţionale (ARBI) la sfârșitul lunii iunie în cadrul unei cauze penale pentru spălare de bani din dosarului furtului din sistemul bancar.