LIVE/ Deputații se întrunesc în ședință. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

Parlamentul se întrunește într-o nouă ședință, iar pe ordinea de zi se numără 9 subiecte. Totodată, astăzi va fi adoptată hotărârea privind încetarea mandatului de membru al Curții de Conturi, precum și numirea în funcție a directorului Serviciului de Informații și Securitate.

15.16: Deputatul Sergiu Litvinenco prezintă un proiect care vizează modificarea legislației în sensul în care funcția de secretar de stat să devină funcție de demnitate publică.

„Urmare a restructurării realizate de Guvernul Filip în 2017, în ministere au fost create funcțiile de secretari generali de stat și secretari de stat. Formal, acestea sunt funcții publice, iar titularii sunt funcționari publici. În realitatea însă, marea majoritate a secretarilor generali de stat și a secretarilor de stat sunt exponenți ai Partidului Democrat, oameni afiliați regimului Plahotniuc. Așa numitele concursuri pe care le-a organizat vechiul executiv pentru funcțiile de secretari geenrali de stat și secretari de stat au fost, în cea mai mare parte, mimate, în sensul în care, urmare acestora, în funcțiile respective au fost numite persoane loiale Partidului Democrat. Implementarea Programului de activitate al Guvernului Maia Sandu de către secretarii de stat este a priori imposibilă, existând riscul ca activitatea ministerelor să fie blocată”, a menționat Litvinenco.

15.14: Deputații au aprobat cererea de demisie al Tatianei Cunețchi din funcția de membru al Curții Constituționale, după ce acesta a ocupat fotoliul de deputat.

15.11: Parlamentul a votat în cea de-a doua lectură un proiect de hotărâre prin care Serviciul de Informații și Securitate (SIS) va trece sub control dublu, inclusiv în subordinea președintelui R. Moldova. Proiectul de modificarea a Legii privind SIS prevede că activitatea instituției va fi coordonată de președintele R. Moldova, în limitele competenței sale, fiind supusă controlului parlamentar. Serviciul va fi condus de un director, numit în funcție de Parlament, la propunerea președintelui R. Moldova, pe un termen de 5 ani. Eliberarea șefului SIS se va face de către Parlament, la propunerea președintelui R. Moldova.

15.08: După ce a depus jurământul, noul director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandr Esaulenco, a înaintat candidatura lui Artur Gumeniuc în funcția de director adjunct al SIS. Numirea acestuia a fost aporbată cu votul a 55 de deputați.

14.43: Deputații au luat o pauză.

14.40: Cu votul a 59 de deputați, Alexandr Esaulenco a fost numit director al Serviciului Informații și Securitate. Acesta a depus jurământul de la tribuna Parlamentului.

14.23: În Parlament este prezentat proiectul cu privire la numirea unui nou șef al Serviciului de Informații și Securitate.

14.10: Monica Babuc a solicitat introducerea pe ordinea de zi a audierii Ministrului de Externe în legătură cu votul lui Andrei Năstase și al lui Vlad Batrîncea pentru revenirea Federației Ruse în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Zinaida Greceanîi nu a supus însă votului această inițiativă.

14.07: În sală sunt prezenți 86 de deputați. Fracțiunea Partidului „Șor” nu este prezentă în plen.