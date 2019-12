VIDEO/ Ministrul Justiţiei, după ședința Consiliului Suprem de Securitate: „Urmează demisii”. Cum a fost eliberat Filat

Ministrul Justiţiei, Fadei Nagacevschi, face declarații de presă după ședința Consiliului Suprem de Securitate din 4 decembrie 2019.

„Am discutat despre cazul Filat. La 30 iulie 2019 a fost emisă o primă încheiere a Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care i-a fost redus termenul de detenție.

A doua hotarare, a fost emisă la 12 octombrie, tot de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, prin care îi mai reduce termenul de detenție pentru condiții inumane.

În ziua căderii Guvernului Sandu, șeful interimar al penitenciarului nr. 13 a venit cu un demers prin care se solicită eliberararea condiționată a lui Filat pentru că a ispășit 2/3 din pedeapsă. Urmează să clarificăm cum s-a calculat acest termen. Cum anume 4 ani sunt 2/3 din 9 ani.

Filat a fost eliberat în baza unui proces verbal emis de o comisie. Am analizat și componența comisiei, sunt 11 persoane. Componența acestei Comisii a fost modificată de mai multe ori. A fost modificată componența, o dată, la 19 august, apoi la 21 august. Pe 13 septembrie se modifică din nou compenența acestei Comisii.

Urmează să vedem cum s-a întâmplat totul. Avem foarte multe întrebări. Nu s-a făcut public nimic.

Demersul s-a făcut în baza procesului verbal întocmit de comisia formată din 11 persoane.

De ce s-a luat încheierea? Persoana nu a ispășit 2/3 din termenul pedepsei.

Vor urma demisii. Anumite cadre urmează să fie înlocuite. Am dubii cu privire la buna lor credință.

Am aflat ieri din presă că există cazul Filat în instanțele de judecată”, a declarat Nagacevshi.

Luni, 2 decembrie, Dodon a anunțat că în cadrul Consiliului vor fi discutate cel puțin următoarele 4 subiecte:

Furtul miliardului, aici ne interesează poziția noului procuror general. Ne interesează procesul de urmarire a activelor. Sectorul energetic. Trebuie să discutăm și cu cei de la MoldovaGaz, este necesar să discutam despre sezonul rece. Aeroportul Internațional Chișinău. Acest aeroport a fost concesionat cu încălcarea legislației. Noi insistăm pe rezilierea acestui contract de concesionare. Scandalul interceptărilor. Eu vreau ca responsabilii să vină la Consiliu și să ne spună ce se întâmplă la acest capitol.

Dublele identități. Au fost prezentate unele date și urmează să mai fie prezentate și alte date. După sedința Consiliului, ce o sa putem spune, o sa spunem, ceea ce nu reprezintă secret de stat.