Kulminski: „Ambasadorul R. Moldova în Austria trebuie rechemat”. Reacția lui Osipov

Consilierul premierului pe politică externă, Vladislav Kulminski, îl acuză pe Victor Osipov, fost viceprim-ministru pentru reintegrare, că ar fi fost implicat în scheme de contrabandă cu țigări și sugerează că acesta ar trebui să fie rechemat din funcția de ambasador al R. Moldova în Austria și Slovacia. În replică, diplomatul susține că acestea sunt „însinuări aberante”, dar menționează că a „luat act” și „în continuare, ţine de decidenţi să aplice procedurile de rechemare corespunzătoare”.

„În 2014, prin regiunea transnistreană au trecut 10 miliarde de țigări. În 2015, după doar două săptămâni după ce Ucraina a interzis exportul țigărilor prin Transnistria, Șor, prin mai mulți deputați din parlament, a introdus modificările în legislație, care au deschis exportul ilegal al țigărilor prin magazinele duty-free aflate pe segmentul transnistrean al hotarului moldo-ucrainean. Prin această schemă mai complexă, contrabanda anuală cu țigări ajungea la aproximativ 5 milliarde de unități per an. Contrabanda s-a intensificat semnificativ în 2019. În luna mai, aproape un milliard de țigări au trecut prin această schemă, creată și controlată de autoritățile Republicii Moldova”, a scris consilierul Vladislav Kulminski pe pagina sa de Facebook.

În context, acesta propune câțiva pași pentru a „opri fluxurile de contrabandă”, printre care menționează că „ambasadorul R. Moldova în Austria și OSCE, care a jucat un rol important în acest proces, trebuie să fie rechemat, să nu fie permis să mai exercite această funcție”.

La rândul său, Osipov respinge acuzațiile, calificându-le drept „insinuări aberante” și acuză noua putere că își dorește să promoveze „oamenii săi” în diverse funcţii, inclusiv în sistemul diplomatic.

Victor Osipov a fost numit în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Austria, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă OSCE şi Reprezentant pe lângă Biroul Naţiunilor Unite de la Viena în 2017. Anterior, acesta a fost vicepremier pentru reintegrare.