FOTOREPORTAJ/ Pe urmele PDM: „manifestanții” se retrag

Vineri seara, după anunțul PDM de retragerea de la guvernare, „manifestanții” de la Guvern și Ministerul de Externe, aduși organizat, au început să-și strângă corturile. Reporterul ZdG a surprins în fotografii plecarea acestora.

Azi, 14 iunie 2019, la scurt timp după ce conducerea PDM a anunțat că Guvernul condus de Pavel Filip demisionează, acesta a organizat o conferință de presă. Pavel Filip a subliniat că plecarea Guvernului său nu va rezolva actualul blocaj juridic și nu va anula deciziile crizei constituționale.

Și Maia Sandu a ținut o conferință de presă, după anunțul PDM. În cadrul acesteia, Sandu a menționat că „decizia PDM de a merge în opoziție este firească, deși întârziată”.

Citeşte şi: