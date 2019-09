FOTO/ Dodon s-a întâlnit pentru prima dată cu Iohannis. Ce au discutat cei doi președinți, la New York

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a întâlnit cu președintele României, Klaus Iohannis, la New York, în cadrul Adunării Generale a ONU. Este prima dată când Dodon se întâlnește cu omologul său român, pe perioada mandatului obținut în anul 2016.

„În cadrul discuțiilor am parcurs întreaga agendă a relațiilor noastre bilaterale. Am subliniat caracterul strategic al cooperării noastre, menționînd faptul că România este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova.

Am adus mulțumiri conducerii României pentru susținerea Republicii Moldova în domenii de interes major și pentru realizarea mai multor programe și proiecte importante, inclusiv in domeniul economic, social, energetic. În context, am reiterat faptul că relațiile cu statul vecin constituie o prioritate pentru administrația prezidențială”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.