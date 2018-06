Fiul fostului șef de la „Spații Verzi”, viitor ambasador în Emiratele Arabe Unite. Parlamentul a dat aviz pozitiv

Victor Haruța, fiul fostului șef de la ÎM „Asociața de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, Eliferii Haruța, este candidatura Guvernului pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. Moldova în Emiratele Arabe Unite (EAU). Candidatura acestuia a fost avizată pozitiv de către Comisia parlamentară politică externă și integrare europeană și urmează a fi propusă de către Guvern șefului statului pentru numire în funcție.

Victor Haruța ocupă din octombrie 2017 funcția de consilier în Secția cooperare economică și sectorială cu UE din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE). Anterior, a fost secretar I la Ambasada R. Moldova la Londra și consilier în cadrul Direcției Generale Afaceri Consulare a MAEIE.

Secretarul Comisiei politică externă și integrare europeană a Parlamentului, deputatul PDM Sergiu Stati, spune că Victor Harunța nu este o candidatură de partid, ci propunerea MAEIE.

„Nu-l cunosc personal, dar ne-am uitat peste CV. Bine, cel puțin, cât de cât este competent. Am impresia că are și o experiență mai mult de zece ani la Minister. Am considerat că merită aprieciat, pentru că am avut cazuri când la noi chiar „din pod” au fost candidați pentru a să fie desemnați”, a declarat democratul Sergiu Stati, care anterior a activat în cadrul Ministerului de Externe.

Vicepreședintele Comisiei, tot el vicepreședinte al Parlamentului, Valeriu Ghilețchi, a precizat că pentru R. Moldova relațiile diplomatice cu lumea arabă sunt un domeniu nou, dar că CV-ul lui Victor Harunța ar corespunde postului de ambasador în EAU. Valeriu Ghilețchi susține că nu cunoaște despre faptul că Victor Haruța ar fi fiul ex-șefului de la „Spații Verzi”, Eliferii Haruța.

Și purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gamurari, a negat că Victor Harunța ar fi o candidatură partidului. „Nu este candidatura Partidului Democrat, ci a Guvernului. Deci, toate întrebările țin de Guvern”.

Victor Haruța este fiul fostului şef al „Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” din cadrul Primăriei Chişinău, demis din funcție, după zece ani de activitate la conducerea întreprinderii, de către ex-primara Silvia Radu. Într-o anchetă din 2016, „(foto, doc) Şefi pe viaţă, cu imobile de lux”, ZdG a scris despre averea agonisită de Eliferii Haruța în timp ce toată viața a activat în funcții publice. Atunci, ZdG scria că Haruţa deţine, însă, în proprietate, direct sau prin intermediul familiei, două case de locuit în Chişinău, cu o valoare de piaţă de câteva milioane de lei şi conduce un Mitsubishi Pajero, cu o valoare de peste 300 mii de lei.

Primul imobil de milioane, pe care Haruţa l-a procurat încă la sfârşitul anilor ’90, se află pe str. Tudor Panfile din Chişinău, lângă Pădurea-Parc Petricani. Deşi a trecut ceva timp de atunci, acesta arată impunător. Şeful de la Spaţii Verzi, împreună cu familia sa, deţine jumătate din această clădire. În 2007, acesta a donat ½ din partea pe care o deţinea fiului său, Victor.

Ambasada R. Moldova în Emiratele Arabe Unite a fost deschisă oficial la 10 mai curent, eveniment la care a participat și ministrul Tudor Ulianovschi.

În ianuarie curent, remierul Pavel Filip a întreprins o vizită în EAU, însoțit, inclusiv de milionarul de la Trans-Oil, Vaja Jhashi, cel care a recunoscut că se cunoaște cu președintele PDM, Vladimir Plahotniuc, mai bine de 20 de ani, dar a negat că ar avea afaceri împreună.

La scurt timp după călătoria lui Filip în Emiratele Arabe Unite, și Igor Dodon a întreprins o vizită de lucru în Dubai, unde s-a întâlnit cu mai mulți oficiali și oameni de afaceri.

Potrivit Legii cu privire la serviciul diplomatic, ambasadorii extraordinari şi plenipotenţiari, reprezentanţii permanenţi, trimişii şi însărcinaţii cu afaceri en titre (permanenţi) – şefi ai misiunilor diplomatice – sunt numiţi şi rechemaţi din funcţie de către preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului. Propunerile referitoare la numirea în aceste funcţii sunt înaintate Guvernului de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene, cu consultarea Comisiei politică externă şi integrare europeană a Parlamentului.