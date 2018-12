Ecourile neînțelegerilor dintre ACUM și PL: Șalaru și Munteanu îl acuză pe Chirtoacă

Partidul Liberal (PL) și Blocul ACUM, format din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidul „Platforma Demnitate și Adevăr” (PPDA), nu s-au înțeles în vederea participării comune în alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Ulterior, din partea PL și a liderilor săi, Mihai Ghimpu, Dorin Chirtoacă și Iurie Chirinciuc au fost aruncate mai multe acuzații în adresa blocului ACUM și a conducătorilor săi.

Ieri, 26 decembrie 2018, Dorin Chirtoacă a anunțat că formațiunea ar putea candida singură în alegeri. Acesta a făcut apel la forțele unioniste să se alăture PL-ului în campania electorală.

Ulterior, Chirtoacă a venit cu noi acuzații în adresa reprezentanților blocului ACUM.

„Toți sunt martori, întreaga societate, noi PL, am venit sincer către voi. Am obținut ceea ce au dorit toți cetățenii R.Moldova – unitatea opoziției. Voi v-ați bătut joc și ați distrus-o după o săptămână, invocând o minciună și încălcând propriile reguli. I-ati făcut o mare bucurie lui Plahotniuc și ați coborât la nivelul lui, prin metodele folosite, rămâne pe conștiința voastră. Maia și Andrei, să știți că mai presus de politică și voturi, există onoare și demnitate, există idealul Unirii și al României Mari. Niciun scop, mai ales unul politic, nu justifică (!)călcarea lor în picioare. Noi ne vom apăra cauza, cu orice preț. Avem în față întreg secolul XXI în care trebuie să realizam reîntregirea neamului românesc”, a scris Chirtoacă pe facebook.

Joi, 27 decembrie, Iurie Chirinciuc, reprezentantul PL, a anunțat că partidul a luat decizia să participe independent la viitoarele alegeri parlamentare, venind cu alte acuzații în adresa lui Andrei Năstase și Maia Sandu.

„Am rostit la Consiliul National al PL o alocuțiune în care am argumentat de ce PL nu poate fi sacrificat, partidul fiind unica formațiune credibilă care promovează Unirea. Am fost ascultat cu atenție, dar decizia luată a fost alta din cauză că i s-a dat crezare lui Năstase și Sandu, indivizi care trăiesc doar din minciună. Am avut convingerea că blocul ACUM trișează atunci când se pune problema identității noastre și a viitorului românesc al Basarabiei. Cei doi – Maia și Andrei – au un singur obiectiv – de a-i reabilita pe stăpânii lor care au pus temelia marii corupții în R.Moldova. M-am convins de acest adevăr când liderii încropitului bloc au declarat că Dorin Chirtoacă, noul președinte al PL, nu a înțeles despre ce e vorba. Deși au declarat fariseic că au comisie de meritocrație, nimeni nu-i cunoaște până acum componența. Ea a fost creată la Frankfurt, de către Țopi. Așa se face că în ultimul moment, Năstase și Sandu și-au dat arama pe față. În mod cert, ei nu vor să câștigăm alegerile, deoarece nu au idee ce vor face cu victoria. Ei sunt gata să creeze o coaliție post-electorală cu Dodon și PL le stătea ca un os în gât.

Sandu și Năstase au știut că vor proceda atât de josnic la indicația binomului de la Frankfurt, consultat de Filat. Au tras de timp. Iar Năstase , transpirat, abia în cel de-al doisprezecelea ceas, la o emisiune, realizată din umbră, a spus că PL, PLDM, etc., sunt acceptați doar ca susținători. Și mai mult nimic. Mă bucur că apele s-au limpezit. Așa după cum a declarat președintele PL, formațiunea va intra în alegeri cu o listă națională a unioniștilor autentici. Suntem mulți. Avem capacități enorme de a mobiliza electoratul. Chirtoacă s-a referit la nume de familie concrete care se vor regăsi în lista adevărului. Nu se poate ca noi să fim înfrânți. PL va trece pragul electoral cu un procent însemnat ce-i va permite să ridice tranșant problema Unirii în viitorul for legislativ. Doar nu le vom permite lui Dodon, Maia și lui Năstase să-i pună sub obroc pe unioniști, să introducă istoria R.Moldova și să edifice națiunea civică moldovenească de model stalinist”, a scris Chirinciuc.

Tot pe aceeași rețea de socializare a reacționat și fostul vicepreședinte al PL, Valeriu Munteanu, care a plecat din partid denunțând faptul că partidul nu-și dorește să participe la alegeri alături de Blocul ACUM.

„Constat cu întristare, că ecranizarea acestei telenovele siropoase, care s-a rezumat la raționamentul: „dacă ACUM oferă PL locuri multe și bune atunci sunt pro-europeni și pro-români, iar dacă nu sunt locurile suficiente și mănoase, atunci instantaneu, fulgerător, ACUM devine „oligarhic, anti-european și anti-românesc”, demonstrează că PL nu a dorit cu adevărat să susțină blocul ACUM, așa cum au făcut-o alți foști colegi, sincer și necondiționat, așa cum o fac cetățenii, care au recunoscut, cu siguranță, semnătura scrijelită pe aceste manevre politice vechi și contraproductive. Argumentarea că „noi am trimis vineri seara CV-rile” fără evaluările complexe de integritate ale societății civile, nu ține. Dacă PL dorea cu adevărat să treacă prin mecanismele stabilite de ACUM, pe care le cunoaște foarte bine, ar fi trecut prin acestea în septembrie, octombrie, noiembrie, început de decembrie, iar dacă nu a vrut, nu a vrut. Iar astăzi doar inventează scuze și țapi ispășitori. Cred cu tărie că cetățenii noștri și în primul rând cei cu viziuni unioniste au înțeles aceste manipulări viclene și în procesul campaniei electorale, liniștit și cu multă responsabilitate se vor aduna cu toții în jurul blocului ACUM, pentru a da o șansă debarcării de la guvernare a binomului toxic Plahotniuc-Dodon, acțiune ce ar deschide calea și pentru apropierea noastră de idealul Unirii”, a scris Valeriu Munteanu, pe facebook.

Și Anatol Șalaru, liderul Partidului Unității Naționale, fost exponent al PL, care a anunțat anterior că nu va participa la alegeri, dar că va susține, necondiționat, Blocul ACUM, a reacționat la aceste acuzații.

„Am privit cu uimire teatrul jucat de Partidul Liberal cu blocul ACUM și am rememorat circul de la alegerile prezidențiale din anul 2016 când, folosind aceleași tertipuri, Mihai Ghimpu s-a luptat nu cu Igor Dodon, pe care în final l-a ajutat să ajungă președinte, ci cu Maia Sandu. Dacă în 2016 Mihai Ghimpu l-a ajutat pe Igor Dodon să ajungă președintele țării, prin comportamentul său Dorin Chirtoacă și ce a mai rămas din PL vor ajuta PSRM să preia puterea în Republica Moldova, cu toate efectele ce decurg de aici. Cu toții am cunoscut faptul că pentru alegerile de anul viitor binomul Plahotniuc-Dodon va crea un bloc zis unionist care să fure voturi din zona Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase. Mai mult, cu toții am fost încântați atunci când datele ni s-au confirmat prin apariția zisei Convenții Euro-Unioniste. De fapt, această Convenție Euro-Unionistă, dispărută între timp, nu a fost de cât o țintă falsă, creată artificial de Plahotniuc și Dodon, care să mascheze adevărata structură ce urmează să deturneze și să capaciteze câteva procente din zona ACUM. Adevăratul ”bloc unionist”/ ”listă națională” a lui Plahotniuc și Dodon abia acum urmează să se construiască în jurul PL cu largul concurs al lui Dorin Chirtoacă. Actualul președinte al PL, dar încă nu conducător al formațiunii, știa încă din august 2018 că PL nu va fi acceptat ca entitate în cadrul ACUM (conform răspunsului primit de la Maia Sandu și făcut public de Dorin Chirtoacă) și poate doar delega oameni pe lista comună. Faptul că delegații PL au fost trimiși să candideze în Găgăuzia sau în nordul Republicii Moldova nu este un motiv credibil de refuz. Oare acele circumscripții refuzate de Chirtoacă nu fac parte tot din Republica Moldova? Dacă s-ar face unirea ce ar face liderul PL cu ele? Comportamentul și declarațiile lui Dorin Chirtoacă, Mihai Ghimpu sau Iurie Chirinciuc sunt dovada că PL reprezintă doar interesele de familie ale celor mai sus menționați și nu au nimic de a face nici cu unionismul, nici cu democrația și cu atât mai puțin cu interesele oamenilor. Știu că este greu pentru foarte mulți unioniști să nu existe partide real unioniste în cursa electorală dar, trebuie să înțelegem cu toții că aceste alegeri nu sunt despre Unire. Aceste alegeri sunt exclusiv despre revenirea în forță a Rusiei pe Prut prin perpetuarea conducerii hibride Plahotniuc-Dodon. Unirea se poate promova nu doar din parlamentul Republicii Moldova. În final, noi unioniștii, trebuie să convingem talpa țării despre necesitatea unirii cu România, nu doar 101 de deputați. Fac apel la toate partidele unioniste, la societatea civilă unionistă și la toți cei care cred în idealul unirii să nu pice în capcanele lui Dodon și Plahotniuc. Formațiunile unioniste care vor intra în cursa parlamentară, prin decuplarea câtorva procente de la blocul ACUM vor ajuta nu idealul Unirii dar PSRM-ul. Blocul ACUM nu este unionist dar este pro-european și pledează pentru apropierea și colaborarea cu România. Este preferabil să avem la Chișinău un guvern pro-european ce militează pentru stat de drept, respectarea drepturilor omului, a valorilor și principiilor europene de cât să avem un parlament controlat de PSRM, în fapt controlat de Moscova. PS: În această dimineață am primit de la Dorin Chirtoacă un mesaj prin care îmi solicita o întâlnire pentru ”a discuta cele mai bune soluții pentru consolidarea votului unionist”. Îi răspund public: Cea mai bună consolidarea a votului unionist o putem face la aceste alegeri în jurul blocului ACUM. Dacă este cineva care te-a trădat nu blocul ACUM este acela ci Mihai Ghimpu. Fă dovada că ești bărbat de stat și nu candida nici tu și nici PL la aceste alegeri. Dacă ești cinstit sufletește hai în satele Basarabiei să ducem flacăra unirii! Unirea se poate promova și fără să fim în parlamentul Republicii Moldova. Te sfătuiesc să nu intri într-o aventură electorală ce poate arunca Republica Moldova din nou în brațele Moscovei”, a scris Șalaru.

Alegerile parlamentare sunt programate pentru data de 24 februarie 2019. Patru partide au fost deja înregistrate în cursa electorală: PDM, Blocul ACUM, PCRM și PSRM.