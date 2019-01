După ce a fost rechemată din funcție, ambasadoarea R. Moldova în Italia își anunță intenția de a candida în diasporă

Stela Stîngaci, ambasadoarea R. Moldova în Italia, care a fost rechemată din funcție de Guvern pe 26 decembrie, își anunță intenția de a candida la alegerile parlamentare în circumscripția nr.50, unde va candida și Maia Sandu.

Diplomata va candida independent în diasporă și susține că începe colectarea semnăturilor pentru susținerea sa în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlament. Ambasadoare a luat această decizie după ce acum câteva zile mai mulți reprezentanți ai diasporei au inițiat o petiție adresată președintelui Igor Dodon prin care îi solicită să nu semneze decretul de rechemare din funcție a Stelei Stîngaci.

„Doresc sincer să-mi pot continua activitatea mea de ambasador pentru a duce mai departe, împreună, lucrurile cu adevărat importante și necesare pentru Comunitatea noastră. Din păcate, până în acest moment, nu am avut careva semnale în această privință din partea autorităților. De aceea, am decis să CER ÎNCREDEREA OAMENILOR. Am decis să inițiem colectarea semnăturilor susținătorilor drept candidat independent la funcția de deputat în Parlament în circumscripția uninominală nr.50, pentru alegerile din 24 februarie 2019. Nu pot și nici nu vreau să renunț la Comunitatea mea cu care am muncit, umăr la umăr, timp de peste 20 de ani. Multe ne-au reușit. Foarte multe, însă, avem încă de făcut. Prea grele sunt problemele noastre, ale celor de aici, de peste hotare, pentru a le lăsa pe seama amatorilor”, a scris Stela Stîngaci pe pagina sa de Facebook.

Stela Stângaci este ambasadoarea R. Moldova în Italia din noiembrie 2013. Potrivit CV-ului de pe site-ul Ambasadei R. Moldova în Italia, Stela Stângaci este licenţiată în drept și în filologie romano-germanică la USM. A făcut studii postuniversitare în relaţii internaţionale la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti după care doctoratul în ştiinţe politice, la Universitatea „La Sapienza” de la Roma, Italia. Înainte de a fi numită ambasadoare a deținut mai multe funcții în Ministerul de Externe al R. Moldova.

