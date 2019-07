DOC/ Nume și companii noi din Raportul Kroll 2: Usatîi a făcut publice părțile 2 și 3

Liderul PN, Renato Usatîi, a făcut publice părțile 2 și 3 ale Raportului Kroll 2. Acesta susține că documentul i-a fost transmis pe un stick în prima noapte în care a revenit în țară, dar că nu cunoaște cine este persoana a făcut acest lucru, deoarece s-a întâmlnit atunci cu mii de simpatizanți, colegi și cunoscuți.

Accesați AICI prima parte a Raportului Kroll 2, singura parte care ar fi ajuns la Comisia parlamentară de anchetă.

Potrivit lui Renato Usatîi ar exista și părțile 4 și 5 ale Raportului.

Raportul a fost expediat și Comisiei parlamentare care anchetează circumstanțele fraudei bancare.

Potrivit datelor din Raport, în schema privind furtul din sistemul bancar sunt implicate mai multe companii afiliate ex-liderului PDM, Vladimir Plahotniuc.

Deși documentul se află încă din martie 2018 pe masa procurorilor anticorupție, abia la sfârșitul lunii iunie, curent, CNA și ARBI au aplicat sechestre pe bunurile companiei Finpar Invest SRL ÎSC, companie de bază în imperiul imobiliar al lui Vladimir Plahotniuc. Se întâmplă după ce PDM a cedat puterea, noua guvernare a cerut companiei Kroll publicarea documentului, iar Vlad Plahotniuc a părăsit teritoriul R. Moldova.