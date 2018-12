Detalii din culisele PLDM: „Vreau să privesc lucrurile din alt unghi. Cei care au trădat se plimbă în mașini luxoase”

Președintele PLDM, Tudor Deliu, susține că nu a fost de acord cu decizia colegilor săi ca partidul să nu fie înregistrat drept candidat electoral, dar că s-a conformat cu poziția majorității de a susține condițiile blocului ACUM. Acesta afirmă că nu a decis încă dacă va cadida la alegerile parlamentare din 2019 și spune că modificări în listele de candidați pot fi operate cu 14 zile înainte de scrutin. Declarațiile au fost făcute de politician într-un interviu pentru Unimedia.info.

„Nu e vorba că am fost împotrivă, e vorba că eu am fost de altă părere. Eu, persoana mea, Tudor Deliu, de când mă cunosc am fost omul echipei. Și tot timpul m-am conformat deciziilor luate de echipa cu care activez. Da, și la acest Consiliu politic, la ultima ședință am fost foarte imparțial. Nu am încercat să impun părerea mea. Am chemat colegii la discuții constructive. Și eu îndată după ședința Consiliului am convocat toți președinții și le-am trasat care sunt următoarele acțiuni pentru implementarea acestei hotărâri”, a declarat Tudor Deliu.

Întrebat de ce doar doi liberal-democrați se regăsesc în lista ACUM pentru circumscripția națională, Tudor Deliu a răspuns: „E greu de răspuns la această întrebare pentru că eu nu am un răspuns, din simplul motiv că persoanele au trecut printr-un concurs de meritocrație. Din partea PLDM nu a făcut parte niciun membru al partidului, nu știu care au fost deciziile adoptate. Dar așa a fost decizia, noi ne-am conformat deciziilor luate”.

Tudor Deliu a precizat că pe circumscripții uninominale din partea PLDM sunt propuși Iurie Țap, Viorel Cibotaru, Ion Terguță și Maria Ciobanu.

Întrebat despre relațiile cu foștii colegi de partid, aleși în 2014 pe listele PLDM, dar care ulterior au aderat la PDM, Tudor Deliu a răspuns că mulți dintre ei ar fi schimbat culoarea politică pentru a-și îmbunătăți situația materială și financiară: „Nu vreau să acuz pe nimeni că li s-a plătit bani sau nu. Vreau să privesc lucrurile din alt unghi. Cei care au trădat și s-au dus la Partidul Democrat, astăzi se plimbă în mașini luxoase, astăzi majoritatea din ei și-au cumpărat apartamente, lucruri care mă fac să cred că aceste persoane nu au fost șantajate, dar au fost bine plătite”.

Liberal-democratul afirmă că unii dintre foștii colegi pleacă ochii în jos când se salută cu ei.

„Da, ne mai întâlnim. Eu tot timpul am zis că în orice acțiune trebuie să fie loc de bună ziua. Cu unii ne mai salutăm, unii stau cu ochii în jos și nu ridică privirea să ne privim unul cu altul în ochi. Și eu cred că acest lucru se datorează remușcărilor lor pentru pasul pe care l-au făcut. Și apropo, revin la ceea ce se întâmplă astăzi. Din toți cei 18 care au părăsit partidul, eu nu văd pe listele electorale, nici în circumscripții. Deci ei au fost folosiți pur și simplu, pentru un moment, unii, puțini din ei, se mai regăsesc, dar ceilalți nici nu sunt”, afirmă Tudor Deliu.