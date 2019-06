CV-ul și averea noii vicepreședinte a Parlamentului

Monica Babuc, fosta ministră a Educației, actuală deputată în Parlamentul R. Moldova, a fost numită, la propunerea Partidului Democrat, vicepreședintă a Legislativului. Candidatura ei a fost susținută de majoritatea deputaților prezenți la ședință.

Astfel, Monica Babuc este ce de-al patrulea vicepreședinte al Parlamentului. Aceasta va ocupa un fotoliu în prezidiul Parlamentului alături de ceilalți trei vicepreședinți: Ion Ceban (PSRM), Alexandru Slusari (PPDA) și Mihai Popșoi (PAS).

Babuc a făcut parte din două partide. La alegerile parlamentare din anii 2005 și 2009 a candidat pe lista Partidului Popular Creştin Democrat. În anul 2010 trece la PDM, partid în care se regăsește și astăzi. Din anul 2013 deține funcția de ministră a Culturii, fiind propusă de către PDM. Potrivit profilului realizat în cadrul inițiativei civice „Pentru un Parlament Curat”,Monica Babauc a ocupat și fotoliul de deputat după alegerile din 2014, doar că a renunțat la funcție în favoarea fotoliului de ministru.

În anul 2015, membrii fostei Comisii Naționale de Integritate (CNI) au stabilit printr-un act de constatare că ministra nu își declarase cota-parte din apartamentul deţinut în proprietate din 1995 şi automobilul Crysler 300M. Atunci demnitara nu a indicat și câteva conturi bancare, dar și cotele-părţi deţinute în capitalul social al unor societăţi comerciale. Membrii CNI au clasat însă cauza, argumentând că abaterile nu au fost intenționate.

Potrivit declarației de avere și interese personale pentru anii 2017 și 2018, Babuc a declarat salariul său în calitate de ministră de peste 478 de mii de lei și salariul soțului său de peste 365 mii de lei, el fiind angajat la S.A „Moldtelecom”. Familia Babuc deține un apartament de 37.1 m.p., 1/3 dintr-un apartament de 79.3 m.p. și un autoturism Crysler fabricat în 1999. În declarație este indicat și faptul că familia Monicăi Babuc deține o cotă de participare de 15% la firma „Bazis-D” S.R.L.