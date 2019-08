Culisele sărbătorii privind „eliberarea de fascism”, organizate „sub patronajul președintelui R. Moldova”

Mâine, 24 august, președintele Igor Dodon dă sărbătoare în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) pentru a marca „75 de ani de la eliberarea Moldovei de fascism”. Se întâmplă în timp ce Guvernul R. Moldova a coborât astăzi drapelele în bernă și a ținut un moment de reculegere, după ce a declarat ziua de 23 august „Ziua europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare, precum nazismul, stalinismul, regimurile fasciste și comuniste”.

Președinția anunță un plan amplu de evenimente pentru a „sărbători” 75 de ani de la „eliberarea Chișinăului în cadrul Operațiunii Iași-Chișinău”: depuneri de flori la Complexul Memorial „Eternitate” și Complexul Memorial „Capul de Pod Șerpeni”, inaugurarea Monumentului eroilor eliberatori ai capitalei, restaurat la inițiativa lui Igor Dodon, prezentarea filmului documentar „Operațiunea Iași-Chișinău. Istoria Moldovei”, realizat sub egida președintelui, și organizarea unui concert grandios în Piața Marii Adunări Naționale.

Planul implică, evident, și costuri, pe care am încercat să le aflăm de la structurile implicate în organizare: Președinție, Asociația Obștească „Iubesc Moldova” și Partidul Socialiștilor din R. Moldova, care mediatizează evenimentul și ai căror membri se numără printre reprezentanții asociației obștești.

Președinția R. Moldova. 13 august.

Igor Dodon a discutat agenda evenimentelor planificate între 23-25 august pentru a sărbători „aniversarea a 75-a a eliberării Moldovei de fascism”.

Nu am reușit însă să aflăm ce sume au fost utilizate pentru realizarea filmului documentar și organizarea concertului „grandios”, dar și care este sursa banilor.

Carmena Lupei

Carmena Lupei, consultant principal în Secția protocol și comunicare din cadrul Președinției, a refuzat să discute, deși am insistat să facem câteva precizări, inclusiv ce înseamnă organizarea concertului „sub patronajul președintelui R. Moldova”. Asta după ce Igor Dodon a declarat că eveminentele au loc sub patronajul său, dar, la modul practic, organizarea acestora ține de campania națională „Iubesc Moldova”.

Carmena Lupei nu a răspuns la apeluri și mesaje.

L-am apelat pe consilierul lui Igor Dodon în domeniul apărării şi securităţii naţionale, Victor Gaiciuc, care este și secretar al Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Acesta s-a numărat printe persoanele prezente la ședința organziată de Igor Dodon pentru a discuta despre planul manifestațiilor din 23-25 august. La CSS am fost anunțați că acesta este ocupat și rugați să lăsăm un număr de telefon pentru a fi apelați. Acest lucru nu s-a întâmplat.

Am reușit însă să discutăm cu un alt consilier al președintelui, Ion Perju. Acesta este consilier în domeniul agroindustrial şi al administraţiei publice, dar și reprezentatul Asociației Obștești „Iubesc Moldova” care la 19 august a depus la Primăria mun. Chișinău solicitarea privind organizarea în Piața Marii Adunări Naționale a concertului de mâine.

Ion Perju

Ion Perju: – Referitor la concert nu este la adresa mea. Nu cunosc detalii. Sunt consilierul președintelui responsabil de agricultură.

ZdG: – Îmi cer scuze, dar dvs la Primărie ați depus solicitarea, în numele asociației „Iubesc Moldova”…

Ion Perju: – Da. Într-adevăr. Eu am depus.

ZdG: – Dar dvs ce funcție aveți în cadrul asociației „Iubesc Moldova”? Cererea este depusă de „Iubesc Moldova” și dvs sunteți desemnat ca persoană responsabilă din partea asociației.

Ion Perju: – „Iubesc Moldova” și se ocupă de organizare. Eu am rezervat spațiul.

ZdG: – Ați rezervat în numele asociației, de aceea vă întreb despre funcție în asociație. (…)

Ion Perju: – Sunt persoana responsabilă în acțiunea concretă.

ZdG: -Încă o precizare atunci. Din ce bani asociația respectivă organizează această manifestație, dacă tot sunteți persoană împuternicită?

Ion Perju: – Din donații.

ZdG: – Cine este președinte al asociației respective în prezent? Dacă dvs spuneți că nu aveți atribuții.

Ion Perju: – Întrebările nu sunt la mine.

ZdG: – Păi, Președinția colaborează cu acestă asociație pentru organizarea tuturor evenimentelor.

Ion Perju: – Eu vă spun: am fost responsabil doar pentru acțiunea propriu-zisă. Atât. Mulțumesc.

Asociația Obștească „Iubesc Moldova” a fost fondată în aprilie 2011 de Igor Dodon, pe când era deputat din partea PCRM, alături de câțiva colegi din partid.

Unul dintre aceștia este Vasile Bolea, actual deputat. Asociația „Iubesc Moldova” își are adresa juridică într-un apartament aflat în proprietatea lui Vasile Bolea.

Apelat, deputatul Vasile Bolea a solicitat să revenin cu un sunet. Contactat ulterior, acesta a transmis un mesaj în care a solicitat să-l sunăm mai târziu.

Alți doi socialiști, deputații Ion Ceban și Vlad Bătrîncea, prezenți la ședința organizată de Igor Dodon pentru a discuta despre evenimentele de mâine, nu au răspuns la apeluri.

Nu am obținut o precizare nici de la PSRM referitor la aportul organizațional și financiar privind concertul din 24 august. Irina Astahova, purtătoarea de cuvânt a PSRM, a declarat că nu cunoaște ca partidul să aibă vreo implicare în organizarea evenimentelor.

La concertul dat sub patronajul președintelui R. Moldova ar urma să urce pe scenă interpreta rusă Elena Vaenga, dar și interpreții Geta Burlacu, Nelly Ciobanu, Constantin Moscovici, Doina Sulac și Silvia Grigore și trupa DoReDos din R. Moldova.

În 2016, publicația „Komsomoliskaia pravda” scria că onorariul interpretei Elena Vaenga pentru un concert este de un milion de ruble rusești.

23 august. Pregătiri pentru concertul din 24 august. Foto: TV8

Asociația Obștească „Iubesc Moldova” este una dintre stucturile obștești din jurul PSRM-ului și președintelui prin intermediul căreia Igor Dodon a realizat mai multe evenimente și proiecte și asupra căreia pasează întrebările privind chletuielile suportate și sursa banilor.

Despre asociația „Iubesc Moldova”, ZdG a scris anterior că se numără printre donatorii fundației „Din Suflet”, a primei doamne, dar și că finanţează construcţia unor complexe sportive în mai multe localităţi ale R. Moldova. Deși se anunță că locurile de joacă pentru copii ar fi construite de către asocațiile obștești din jurul PSRM-ului, consilierul prezidenţial Ion Perju, angajat al Preşedinţiei, este persoana care ia legătura cu primăriile săteşti pentru a discuta despre proiect.

Colaj antet: TV8, Facebook