Criticile primarei de Strășeni, bruiate de aleșii locali democrați: „Cu noi s-a practicat să dialogheze prin dosare”

Criticile primarei municipiului Strășeni, Valentina Casian, la adresa fostei guvernări, au generat reacții contradictorii în rândul primarior care au participat astăzi, 21 iunie, la întâlnirea autorităților publice locale cu prim-ministra Maia Sandu.

În discursul său, Valentina Casian a criticat lipsa de dialog a fostei guvernări cu autoritățile publice locale și a calificat drept ilegale proiectul „Drumuri bune”, inițiat de democrați, sau proiectul-pilot privind alimentația copiilor în Strășeni, care nu ar fif ost consultat cu părinții și autoritățile locale.

„Dumuri bune 1”, și eu o să vin cu exemplul Strășeni, este un proiect ilegal. Și pentru că am vorbit despre ilegalitatea acestui program am avut zeci de ședințe de judecată, pentru că am știrbit din imaginea celor care promovează și implementează acest proiect. Este martor și mulțumesc Congresului autorităților locale pentru acest sprijin pe care mi l-a acordat ca să ieșim din această situație critică. Nu poate să existe, oameni buni, decizii unilaterale. Nu poate să se implementeze un proiect într-o localitate unde primarul nici nu știe ce drum se va construi, se va repara, de fapt, pentru că aceea nu o putem numi construcție. Nu poate să decidă un președinte de raion sau un alt om din cadrul unui partid care este la guvernare, care drum trebuie să fie construit, că acesta nu este un drum de acces spre instituții publice, nu este un drum cu un flux enorm de transport și de cetățeni. propunerea noastră este foarte clară: de stopat aceste programe ilegale, aceste resurse care nu sunt repartizate după niște criterii foarte clare, ori… Eu înțeleg revolta unora, dar, stimați, primari, eu niciodată nu mă simt bine când un coleg de-al meu se simte rău. Dacă dvs sunteți cei care ați beneficiat de 15 milioane, trebuie să vă gândiți la corectitudinea repartizării acestor resurse financiare”, a declarat primara.

„Cu noi s-a practicat să dialogheze prin dosare penale”, a continuat primara, iar declarația a fost urmată de aplauze continue ale primarilor din sală. La încercările repetate ale Valentinei Casian de a-și continua discursul, primarii au început, din nou, să aplaude.

„Eu știu reacția, pentru că nu sunt membru al niciunui partid și poziția mea o voi păstra de acum înainte. Da, în situația în care avem 70 la sută membri ai unui partid, evident că nu mă susțin”, a punctat edila, după care și-a expus și punctul de vedere referitor la interacțiunea cu reprezentanții teritoriali ai Cancelariei de Stat.

Valentina Casian se află la al doilea mandat la șefia Primăriei Strășeni. În 2011, aceasta a candidat pe listele PL, dar nu a fost membri de partid, iar în 2015 a câștigat alegerile locale drept candidată independentă.

Potirvit CV-ului publicat pe pagina Primărieri Strășeni, din 2016, Valentina Casian este membră a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei și membră a Comitetului de Monitorizare al Consiliului Europei.