Costurile organizării Congresului Mondial al Familiilor la Chișinău

Sponsorii Congresului Mondial al Familiilor, care are loc în perioada 14-15 septembrie 2018, la Chișinău sunt Fundaţia Galinei Dodon – „Din suflet” și Organizaţia Internaţională pentru Familie (International Organization for the Family, OIF). Astfel, președintele OIF, Brian Brown susține că contribuția entității pe care o conduce la organizarea evenimentului este estimată la 40.000 de dolari, restul cheltuielilor fiind achitate de Fundația condusă de soția președintelui, Galina Dodon.

„Nu știu numărul exact, sub 40.000 de dolari. A ajutat și Fundația „Din Suflet”, a spus Brown, Întrebat despre contribuția OIF pentru Congresul Mondial al Familiilor.



Pe de altă parte, ieri, 14 septembrie 2018, Igor Dodon a spus că organizația condusă de Brian Brown și-a asumat în mare parte cheltuielile pentru eveniment. Acesta a promis că după ce se va încheia evenimentul, va reveni cu mai multe detalii referitor la cheltuielile suportate de Fundația soției sale.

Evenimentul din 14-15 septembrie este organizat în susţinerea a ceea ce preşedintele ales, cât şi organizatorii numesc familie tradiţională. Pe pagina oficială a evenimentului se spune că, „potrivit tradiţiei, cele mai importante scopuri ale căsătoriei sunt naşterea şi educarea copiilor, ajutorul reciproc, completarea reciprocă, fundamentată pe înţelegere, respect şi interzicerea negării viziunilor bisericeşti asupra conceptului de familie”.

Deşi Fundaţia Galinei Dodon „Din suflet” se numără printre sponsori, aceasta menţiona anterior că acceptă şi donaţii „pentru nevoile legate de desfăşurarea Congresului Mondial al Familiilor din 2018 în R. Moldova şi în sprijinul promovării valorilor familiale”. Anterior, Fundaţia s-a lăudat cu ajutoare oferite instituţiilor de învăţământ, deşi Ministerul Educaţiei spunea că la niciuna dintre entităţi nu au ajuns bani de la fundaţie. Niciun raport financiar al acesteia nu este făcut public.

Potrivit Registrului de Stat al Organizaţiilor Necomerciale, fundaţia primei-doamne a fost înregistrată pe 8 februarie 2017, propunându-şi acordarea ajutorului material şi moral copiilor şi persoanelor din păturile social-vulnerabile. Aceasta este înregistrată pe str. Onisifor Ghibu, 7/4 din Chişinău, în apropierea locuinţei lui Igor Dodon. Funcţia de preşedinte al fundaţiei ar deţine-o un oarecare Iaroslav Ţurcan.

Citiți și:

Congresul controverselor la Chişinău cu Dodon, patriarhul Kiril I şi un oligarh rus

(VIDEO) Directoarea unui fond rus, căruia Ucraina i-a impus sancțiuni, prezentă la CMF, organizat sub egida lui Dodon

GENDERDOC-M cere Procuraturii să se autosesizeze pe marginea discursului lui Dodon de la Congresul Familiei