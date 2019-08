Cine va fi candidatul PDM în circumscripția Nisporeni

Președintele raionului Nisporeni, Ghenadie Verdeș, va fi candidatul Partidului Democrat din Moldova (PDM) în circumscripția nr.17.

„Astăzi am luat o decizie la Consiliul Național pentru circumscripția Nisporeni. Acolo va participa domnul Verdeș. În celelalte trei încă nu a fost luată o decizie finală, dar cred că săptămâna aceasta vom pune punct”, a anunțat președintele interimar al PDM, Pavel Filip, în cadrul unui interviu acordat pentru Radio Moldova, precizând că, în zilele următoare, formațiunea va decide privind candidații pentru celelalte circumscripții uninominale și alegerile locale.

Ghenadie Verdeș a fost ales în funcția de președinte al raionului Nisporeni la 14 septembrie 2017.

Conform declarației de avere și interese personale, în 2018, Ghenadie Verdeș a obținut un salariu total de peste 166 de mii de lei, iar soția acestuia – peste 108 mii de lei. Familia are în proprietate două terenuri agricole și unul extravilan, un apartament care valorează 190 de mii de lei și un automobil Renault Scenic pentru care a indicat o valoare de zero lei. De asemenea, Ghenadie Verdeș are de achitat, până în 2023, un credit de 250 de mii de lei luat în 2013.

Candidatul blocului ACUM va fi Ion Terguță, iar PSRM a anunțat astăzi că Pavel Artamonov va lupta din nou pentru fotoliul de deputat.

La 20 octombrie, în aceeași zi cu alegerile locale generale, vor fi aleși deputați noi în circumscripțiile uninominale nr.17, 33, 48 și 50, după ce Vlad Plahotniuc, Andrei Năstase, Viorel Melnic și Maia Sandu au renunțat la mandat.