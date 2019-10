Cine au fost donatorii Blocului ACUM în campania pentru alegerile locale generale

În campania electorală pentru alegerile locale generale, Blocul ACUM a strâns din donații 2,4 milioane de lei, sumă care a fost cheltuită practic în totalitate. Conform rapoartelor financiare depuse la CEC, Blocul ACUM a cheltuit 1,2 milioane de lei pentru publicitate și 842 de mii de lei pentru materialele promoționale. Restul resurselor financiare au fost utilizate pentru organizarea întrunirilor electorale, servicii de transport și alte cheltuieli.

În lista donatorilor Blocului ACUM am găsit mai mulți deputați, printre care se numără Alexandru Slusari, care a donat Blocului 20 de mii lei, Liviu Vovc – 8 mii de lei și Arina Spătaru – 3 mii de lei. Andrei Năstase a contribuit la bugetul Blocului cu o donație de 24 de mii de lei, oferită sub formă de sponsorizări online. O donație similară, sub formă de sponsorizări online în sumă de 8 mii de lei a fost efectuată și de deputatul Mihai Popșoi.

O donație de proporții a fost virată în bugetul Blocului și de către vicepreședinta Platformei DA, Aliona Mandatii, care în urma alegerilor locale din 20 octombrie ar urma să acceadă în Consiliul Municipal Chișinău. Prin intermediul celor două firme pe care le deține, Domulterra SRL și Edit-Prom SRL, Mandatii a făcut donații de 283 de mii de lei, sumă care depășește plafonul, iar în consecință, reprezentanții Blocului au fost nevoiți să îi ramburseze circa 116 mii de lei. Cu 32 de mii de lei la bugetul partidului a participat și fiul antreprenoarei, Cătălin Mandatii, prin intermediul SC KA-Grup SRL.

Conform unei hotărâri aprobate de Comisia Electorală Centrală, s-a constatat că unii dintre donatorii Blocului ACUM în ultimii trei ani nu au avut nicio sursă de venit declarată la Serviciului Fiscal de Stat sau au avut un venit declarat mult mai mic decât suma donată. Având în vedere că s-au efectuat donații de către persoane fizice care nu au beneficiat de nicio prestație socială și nu au declarat niciun venit, iar Comisia nu dispune de competențe de investigare, eventual aceasta ar urma să sesizeze Procuratura Generală cu solicitarea de a verifica proveniența surselor de venit ale persoanelor care au făcut donații pentru mai mulți concurenți electorali, printre care și Blocul ACUM.

În această campanie electorală, Partidul Socialiștilor (PSRM) a fost lider la capitolul cheltuieli cu 4,9 milioane de lei. Pe locul doi s-a plasat Partidul Nostru, care deși nu a reușit să obțină multe mandate de primar, a investit în această campanie 4,6 milioane de lei, fiind urmat de Partidul „Șor”, cu 4,1 milioane de lei, PLDM – 2,9 milioane de lei și Blocul ACUM – 2,4 milioane de lei.