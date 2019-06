Ce va spune Comisia de la Veneția despre hotărârile CC? Un deputat și un fost președinte al CC oferă primele detalii

Deputatul Liviu Vovc a publicat „câteva teze din poziția Comisiei de la Veneția” cu privire la hotărârile Curții Constituționale din perioada 7-9 iunie 2019. Poziția oficială a Comisiei va fi expusă în următoarea perioadă, într-un document.

„Comisia reiterează importanța Curții în prevenirea conflictelor între instituții. În cazul dat drepturile procedurale ale Președintelui si Deputaților a fost grav afectat, din cauza vitezei cu care au fost luate deciziile fără a solicita opinia celor menționați. Dizolvarea Parlamentului poate fi o ultimă acțiune pentru a soluționa criza constituțională, dar nu poți obliga președintele cât mai sunt șanse de a forma o majoritate. Dizolvarea Parlamentului în cazul dat adâncește criza constituțională sau chiar poate crea o nouă criză. Felul în care Curtea a calculat lunile este fără precedent. În opinia Comisiei 3 luni ar însemna data de 9 iunie, dar pentru că e zi de odihnă – termenul limită ar trebui să fie luni, 10 iunie. Decizia de suspendare a președintelui „is not grounded in the Constitution of the Republic of Moldova”, zice Vovc.

„Scriu aceste mici teze din poziția Comisiei pentru ca judecătorii Curții să nu mai aștepte comunicatul oficial, dar să își dea demisia cât mai rapid. Ultimele lor decizii au afectat grav imaginea CC pe plan național și internațional. Poalelungi a înțeles acest lucru. Ceilalți ce așteaptă?”, se întreabă Liviu Vovc.

Și Alexandru Tănase, fost președinte al CC și membru al Comisiei de la Veneția a oferit aseară, la emisiunea Politica, detalii despre document. „Am văzut draftul avizului. Este un proiect destul de dur. Asemenea abordări nu am mai văzut. Este pentru prima dată când Comisia se expune pe hotărârile unei instituții de jurisdicție constituțională. În funcție de concluziile care se vor regăsi în aviz, magistrații CCM trebuie să se conformeze fără rezerve”, a punctat acesta.



