Ce spune delegația Parlamentului European despre deblocarea asistenței macrofinanciare pentru R. Moldova

Delegația Parlamentului European care se află astăzi la Chișinău, a declarat după discuțiile cu principalii actori politici, că noul Guvern ar putea primi în scurt timp toate cele trei tranșe ale asistenței macrofinanciare de 100 de milioane de euro. Banii vor fi deblocați însă doar cu condiția ca noul Guvern să realizeze agenda de reforme.

„Membrii Parlamentului european îşi exprimă întregul sprijin pentru noul guvern al R. Moldova. Vom urmări cu interes tot ce va urma. Salutăm tranferul paşnic de putere şi considerăm că dialogul paşnic este cheia spre un viitor stabil. Este clar pentru noi că R. Moldova are nevoie de reforme, mai ales în domeniul justiţiei. Totodată nevoie de depolitizarea administraţiei de stat şi de o reformă electorală. De asemenea are nevoie de o mass-media pluralistă şi de garanţii privind siguranţa jurnaliştilor”, a declarat Heidi Hautala, vicepreședintă a Parlamentului European și șefă a delegației europarlamentarilor care au întreprins astăzi o vizită de lucru la Chișinău.

Șefa delegației deputaților europeni a mai declarat că PE sprijină opinia Comisei de la Veneţia în ceea ce priveşte deciziile Curţii Constituţionale. Totodată aceasta a menţionat că agenda de reforme a noului guvern este amplă.

Referitor la asistenţa macrofinanciară în valoare de 100 milioane de euro, eurodeputatul Siegfried Mureșan şi membru al delegației Parlamentului UE, susţine că dacă noul Guvern, condus de Maia Sandu, va fi lăsat să-și facă treaba, într-un an va reuși să absoarbă toate cele trei tranșe din asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro.

„Am spus întotdeauna că acești bani sunt la dispoziția RM și, de îndată ce condițiile vor fi îndeplinite, banii vor veni. Fac următoarea predicție: Guvernul anterior nu a fost capabil în trei ani să absoarbă nici măcar o tranșă. Dacă acest Guvern va fi lăsat să-și facă treaba, într-un an cred că va reuși să absoarbă toate cele trei tranșe. Regulile sunt clare – combaterea spălării banilor, alegeri democratice, sistem transpartinic, combaterea corupției, întărirea sistemului bancar, modernizarea și reformarea justiției. De îndată ce vom vedea progrese pe aceste domenii, banii vor veni”, a declarat Siegfried Mureșan.

Totodată, şi conducătorul delegației, Heidi Hautal, a declarat că este „destul de realist” ca prima tranșă să fie acordată începând cu luna septembrie, așa cum a declarat anterior comisarul european pentru extindere și vecinătate, Johannes Hahn.

Delegația a mai declarat că nu va avea nicio întrevedere cu vicepremierul rus Dmitri Kozak, venit și el astăzi, 24 iunie, la Chișinău.

Membrii delegației au avut întrevederi cu premierul Maia Sandu, cu speakerul Zinaida Greceanîi, cu președintele Igor Dodon, dar și cu președintele fracțiunii parlamentare al PDM, Pavel Filip.