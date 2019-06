Ce prevede programul de activitate al Guvernului condus de Maia Sandu

Programul de activitate al Guvernului Sandu a fost publicat pe pagina oficială a instituţiei. În document se menţionează că Guvernul va relua calea de integrare europeană a Republicii Moldova, „subminată de guvernarea oligarhică”, va eliberarea statul din captivitate şi va consolida independenţa instituţiilor, în special în domeniul justiţiei .

Totodată, în document se menționează că Guvernul va relua calea de integrare europeană a R. Moldova, „subminată de guvernarea oligarhică”, și va lucra pentru implementarea reală a Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, ultimul stând și la baza reformelor implementate.

Printre priorităţile anunţate de executiv sunt eliberarea statului din captivitate şi consolidarea independenţei instituţiilor, în special în domeniul justiţiei. Acest lucru se intenţionează a fi realizat prin asigurarea unei democraţii elective, prin mass-medie liberă, colaborare cu societatea civilă, justiţie independentă, dar şi prin dialog pentru reîntregirea statului.

În acelaşi context, Guvernul își propune, în acest an, să scoată țara din izolare și să relanseze urgent economia, prin îmbunătățirea relațiilor cu partenerii externi, restabilind asistența externă și administrarea judicioasă a finanțelor publice, dar și demonopolizând ramurile economiei. Executivul va crea condiții pentru asigurarea reală a bunăstării și pentru creșterea calității vieții, prin luarea de măsuri urgente anti-sărăcie, prin asigurarea unor servicii de sănătate, de educație și sociale la standardele cuvenite.

Noul Guvern, îşi mai propune

Guvernul condus de Maia Sandu a fost învestit în funcție la 8 iunie cu votul a 61 de deputați ai PSRM și ai Blocului ACUM. Inițial, a fost declarată neconstituțional decretul semnat de șeful statului, după care Curtea Constituțională și-a revăzut decizia, iar Guvernul Sandu a devenit unul legitim.